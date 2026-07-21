ارتش ایران اعلام کرد: در بیستمین مرحله عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی ارتش، پایگاه شیخ عیسی ارتش آمریکا در بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از بامداد امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر و در مرحله بیستم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پایگاه شیخ عیسی از کلیدی‌ترین تأسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز عملیات ارتش متجاوز این کشور است که عملیات هوایی و کنترل پهپادها از این پایگاه هدایت می‌شوند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: عملیات‌های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز به کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.