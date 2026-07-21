ارتش ایران اعلام کرد: در بیستمین مرحله عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی ارتش، پایگاه شیخ عیسی ارتش آمریکا در بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از بامداد امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر و در مرحله بیستم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پایگاه شیخ عیسی از کلیدی‌ترین تأسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز عملیات ارتش متجاوز این کشور است که عملیات هوایی و کنترل پهپادها از این پایگاه هدایت می‌شوند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: عملیات‌های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز به کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۳۰ تير ۱۴۰۵
فورا موشک قاره‌پیما با مقصد آب‌های بین‌المللی و در نزدیکی سواحل آمریکا آزمایش کنید دشمن نادان از قدرت ما بی‌اطلاع است و بنابراین هم خودش را در خطر بیشتر قرار می‌دهد و هم به ما خسارت وارد می‌کند و ما باید برای پایان جنگ از توانایی‌های سطوح بالاتر رونمایی کنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
فقط بزنید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
ارتش عشقه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
با پهپاد و شمپاد و سمپاد و دمپایی و سمپاش بزنینشون!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
شهپاد ،فرزند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
احسنت لذت می بریم فقط پودر کنید آمریکا و اسرائیل را
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
بعد میرن پودرشونو بسته بندی می کنن به عنوان مکمل میفروشن دوباره باهاش بمب میسازن
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