باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید میدانی از پایانه و مرز بینالمللی مهران و در گفتوگو باخبرنگار خبرگزاری پلیس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت آمادگیهای انتظامی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: امروز توفیق شد در مرز مهران، آمادگیهای پنجگانه انتظامی شامل حوزههای ایمنی، امنیت، استقبال و راهنمایی زائران، خدمات گذرنامه و رفاه زائران را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی افزود: در جریان این بازدید، نشست مشترکی نیز با مسئولان طرف عراقی برگزار شد و خوشبختانه براساس بررسیهای انجامشده، در حوزه زیرساختها و آمادگیهای لازم برای خدمترسانی به زائران، شرایط مطلوب و آمادگی کامل وجود دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) صادر و تحویل شده است، گفت: از زائران عزیز درخواست میکنیم سفر خود را مدیریت کرده و حرکت به سمت مرزها را به روزهای پایانی موکول نکنند، زیرا افزایش حجم تردد در روزهای پایانی میتواند روند خدماترسانی، بهویژه در کشور عراق را با دشواری مواجه کند.
سردار رادان با اشاره به راهاندازی سامانه سجاد در مرز مهران خاطرنشان کرد: این سامانه در مرز ایران بهرهبرداری شده است و هماهنگیهای لازم با طرف عراقی نیز انجام شده تا از امروز در آن سوی مرز نیز فعال شود که با اجرای آن، زمان انتظار و ایستایی زائران در گیتهای گذرنامه به حداقل خواهد رسید.
وی همچنین به زائرانی که از ناوگان حملونقل عمومی استفاده میکنند توصیه کرد: بلیت رفت و برگشت خود را از قبل تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل تأمین وسیله نقلیه مواجه نشوند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران خطاب به رانندگان خودروهای شخصی نیز تأکید کرد: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگی با عجله و در حالت خستگی خودداری کرده و با استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.
سردار رادان در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی تصریح کرد: همه همکاران ما در مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه و پلیسهای تخصصی با تمام توان برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده هستند و امیدواریم با همکاری زائران، شاهد برگزاری باشکوه، ایمن و آرام مراسم عظیم اربعین حسینی باشیم.