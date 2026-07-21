باشگاه خبرنگاران جوان- پس از بازگشت از جام جهانی ۲۰۲۶ و حذف تیم ملی فوتبال آنهم در جام جهانی ۴۸ تیمی موجی از انتقادات علیه تیم ملی فوتبال ایران شکل گرفت و در راس آن عادل فردوسی پور، خداداد عزیزی و ... قرار داشتند.

پیش از جام جهانی فوتبال و در راستای آماده سازی تیم ملی بار‌ها مسئولان فوتبال و امیر قلعه نویی از شرایط جنگی گفتند و مردم فهیم ایران نیز این را درک کردند که زیر بمب باران و جنگ تیم ملی در شرایط دشواری به جام جهانی اعزام شد و از سوی دیگر کارشکنی‌های میزبان یا به نوعی بخوانید دشمن، عاملی شد تا شرایط برای تیم ملی فوتبال عادی نباشد.

مردم ایران تمامی این شرایط را درک کردند و قدر دان تیم ملی فوتبال برای حضور در شرایط ویژه و ساختن ساعاتی خوب در جام جهانی ۲۰۲۶ بودند، اما اشتباه بزرگی که قلعه نویی سرمربی تیم ملی مرتکب شد این بود که افرادی همانند فردوسی پور که در روز‌های جنگ سکوت کردند و به عنوان وطن فروش معرفی شدند و خود را از مردم جدا کردند در دعوای فنی با قلعه نویی و با سیاست غلط آقای سرمربی به مظلومِ داستان تغییر ماهیت دادند.

امیر قلعه نویی در جلسه‌ای متذکر شد که باید تریبون این آقایان وطن فروش را از آنها گرفت و درست ۲۴ ساعت بعد سایت مورد نظر از دسترس خارج شد و فردوسی پور به عنوان مظلوم داستان فضا را به نفع خود غالب دید و این اشتباه استراتژیک آقای قلعه نویی از نوع همان اشتباهات فنی در جام جهانی فوتبال بود. جایی که در مورد وطن پرستی حق با قلعه نویی بود اما دقیقا ماجرا عوض شد و عادل فردوسی پور به عنوان نمادی از مظلومیت معرفی شد.



اینکه سایت عادل فردوسی پور با حرف قلعه نویی بسته شده است یا خیر؟ نمی‌دانیم، اما آنچه واضح است قلعه نویی ناخواسته کمک بزرگی به عادل و جریان معاندان تیم ملی فوتبال کرد.فضای پس از این اتفاق حرف حق قلعه نویی را (در مورد شرایط آماده سازی تیم ملی) زیر سوال بُرد و وطن فروشان را در جایگاهی قرار داد که امروز پس از فیلتر شدن سایت فردوسی پو معتقدند یک نفر هم که به عملکرد تیم ملی معترض بود راه اعتراضش را بستند. هر چند که معتقدیم بسته شدن سایت فردوسی پور ارتباطی به قلعه نویی و درخواست او ندارد.

در مورد مسائل فنی بسیاری از منتقدان همصدا هستند و معتقدند تیم ملی عملکرد فنی خوبی نداشته است، اما همین که در جام جهانی حضور یافت و پرچم ایران در آمریکا به اهتزاز در آمد یک پیروزی بود، اما ادبیات سخیف و قلدر مآدبانه ژنرال به اصطلاح حرف حساب او را با زور عوض کرد.

اینکه برای ساکت کردن منتقدان از این ادبیات و روش استفاده کرد یعنی به اصطلاح آب در آسیاب کسانی ریهتید که دوست نداشتند ایران در این شرایط نتیجه قابل قبولی بگیرد.

فردوسی پور و خیلی‌های دیگر در جریان اتفاقات یکسال گذشته در ایران شاید کوتاهی کردند و سکوت کردند و خودشان را در گروه وطن فروشان قرار دادند، اما شما کاری کردید که امروز فردوسی پور از تریبونش به عنوان یک مظلوم به هدفش نزدیک‌تر شود.

حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن را که بلدید، لطفا سکوت کنید مردم ایران بصیرت دارند و مدیران ما در ارگان‌های مربوطه هم نظارت، شما و عملکردتان را می‌بینند، وطن فروشان و خائنان را هم شناسایی می‌کنند.