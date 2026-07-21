باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا پیروی‌منش با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۹ هزار و ۸۱۶ مورد بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات در سطح استان انجام شده است.

وی گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، نداشتن پروانه کسب، ارائه نکردن فاکتور و تقلب را از بیشترین تخلفات شناسایی‌شده در واحدهای خرده‌فروشی، خدماتی، توزیعی، تولیدی و شرکت‌های پخش برشمرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان با اشاره به اینکه ۵۰ گروه بازرسی وظیفه نظارت مستمر بر بازار، انبارها و مراکز عمده و خرده‌فروشی را بر عهده دارند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس