رئیس خانه صنعت و معدن گفت:تولیدکنندگان و صنعتگران در سخت‌ترین شرایط و حتی زیر بمباران نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و از این بابت همه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی قدردان تلاش آنان هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری  - سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی، با گرامیداشت یاد شهدای کشور و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: رئیس‌جمهور وعده داده بودند که هر سال شخصاً در مراسم صنعتگران و صادرکنندگان حضور یابند و حضور ایشان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه تولید و صنعت در کشور است.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران در سخت‌ترین شرایط و حتی زیر بمباران نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و از این بابت همه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی قدردان تلاش آنان هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی برای مسئولان شناخته شده است، گفت: کمبود انرژی، بروکراسی اداری، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، مشکلات تأمین سرمایه و چالش‌های ارزی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید است، اما امروز بیش از هر چیز، روز تقدیر از صنعتگران و تولیدکنندگان کشور است.

سهل‌آبادی همچنین از عملکرد دولت در مدیریت بحران‌های اخیر تقدیر کرد و اظهار داشت: در شرایط سخت، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه حتی یک روز از پیگیری امور کشور غافل نشدند و همین موضوع موجب شد در دوران بحران و جنگ، کشور با کمبود جدی کالاهای اساسی و نیازهای عمومی مواجه نشود.

وی با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه سیاست‌های ارزی تصریح کرد: سال‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های ارزی، صادرات و واردات انتقاد دارند. رئیس‌جمهور پیش از نوروز گام مهمی در این حوزه برداشتند که اقدامی قابل تقدیر بود و انتظار داریم با توجه به تاب‌آوری جامعه، اصلاحات بعدی نیز در فرصت مناسب دنبال شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مشکلات مربوط به تأمین ارز، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، فعالان اقتصادی را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان می‌گویند حاضر نیستند ماه‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود درگیر فرآیندهای اداری شوند.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات بخش خصوصی افزود: موضوعات مربوط به تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی به‌طور مستمر در جلسات با وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌جمهور و همچنین در نشست‌های پیش‌رو با رئیس‌کل بانک مرکزی دنبال خواهد شد.

سهل‌آبادی با اشاره به همدلی مردم و مسئولان در عبور از بحران‌ها خاطرنشان کرد: مقاومت مردم، حمایت دولت و وحدت و همدلی مسئولان موجب شد کشور در برابر فشارها و تهدیدات ایستادگی کند و امروز ایرانیان در جهان با احترام بیشتری شناخته شوند.

وی تأکید کرد: مشکلات حوزه انرژی، مقررات زائد، کمبود سرمایه و سیاست‌های ارزی و بانکی با همکاری و همفکری قابل حل است و کشور از این برهه حساس نیز عبور خواهد کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: حتی منتقدان دولت نیز اذعان دارند که کشور در سخت‌ترین شرایط به خوبی اداره شده است. ما دست صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران عزیز را می‌بوسیم و امیدواریم اگر امکان ارائه حمایت‌های مالی و بسته‌های حمایتی وجود ندارد، دست‌کم با اصلاح بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های ارزی و بانکی، مسیر فعالیت آنان هموار شود و در داخل کشور، محدودیتی مضاعف بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.

 

برچسب ها: خانه صمت ، تولید
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