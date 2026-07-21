باشگاه خبرنگاران جوان - این آیین با حضور فرماندار شهرستان بشاگرد و مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
در این مراسم، فرماندار بشاگرد ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید، نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در فرآیند توسعه منطقهای کلیدی دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به جامعه هدف و تقویت مناسبات میان کارگر و کارفرما از اولویتهای اصلی این دستگاه در شهرستان است.
وی با اشاره به لزوم تقویت تعاملات بیندستگاهی افزود: انتظار میرود با استقرار مدیریت جدید، گرهگشایی از مشکلات جامعه کارگری و تحقق اهداف توسعهای شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.
مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست با تشریح برنامههای راهبردی این ادارهکل برای توسعه خدمات در مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: صیانت از حقوق نیروی کار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در شهرستان بشاگرد، محور اصلی فعالیتهای نمایندگی جدید خواهد بود و در این مسیر از همه ظرفیتهای استانی بهرهگیری میشود.
منبع: روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان