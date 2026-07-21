مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از فردا (چهارشنبه ۳۱ تیر) تا آخر هفته جاری دمای هوا در اردبیل به تدریج افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -مجید کوهی ا: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) تا ظهر فردا آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد بوده که در مناطق جنوبی و مرکزی گاهی با سرعت تند پیش بینی می‌شود.

او افزود: از فردا (چهارشنبه ۳۱ تیر) تا آخر هفته جاری ضمن افزایش تدریجی و نسبی دمای هوا با عبور موج کوتاهی از استان، در ساعات بعد از ظهر و شب شاهد افزایش ابر و بارش باران بصورت رگبار و رعد و برق خواهیم بود؛ عمده بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی و نواحی کوهستانی استان پیش بینی می‌شود. با توجه به نوع بارش، رخداد مخاطرات جوی از قبیل وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از روز شنبه (۳ مرداد) جو استان پایدار بوده و ضمن افزایش محسوس دما، هوای گرمی برای اوایل هفته آینده پیش بینی می‌شود.

منبع: هواشناسی

برچسب ها: وزش باد ، افزایش نسبی دمای هوا ، وقوع سیلاب
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