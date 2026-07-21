باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ همایش توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمان و کشور افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان از امروز به مدت ۳ روز در قالب برگزاری کارگاه‌های تخصصی درحوزه‌های کشاورزی، صنایع معدنی ودیگر زمینه‌ها گشایش یافت.

سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان درمراسم آغاز بکار همایش سه روزه همکاری‌های اقتصادی استان کرمان و کشور افغانستان، گفت:۴۳ میلیون نفر جمعیت افغانستان است و کشوری با جمعیت جوان است که ما می‌توانیم همکاری‌های خود را به ویژه در ۴ گروه کالایی آغاز کنیم.

وی افزود:اولین گروه حوزه مصالح ساختمانی و فولاد است ما با ۱۰ میلیون تن تولید، قطب فولادکشور هستیم و افغانستان بارشد اقتصادی شتابان به این حوزه نیاز دارد.

طبیب زاده تصریح کرد:گروه صنایع کشاورزی و غذایی دومین گروه معاملات و مبادلات تجاری ما می‌تواند باشد.

وی تاکید کرد: ماشین آلات و قطعات یدکی نیز باتوجه به لجستیکی که در پشتیبانی ازصنایع کشور در کرمان ایجادشده است، دیگر گروه کالایی قابل تبادل است.

رییس اتاق کرمان گفت: گروه صنایع معدنی گروه دیگر کالا‌های مورد همکاری ما خواهندبود وافغانستان نیز در حوزه معادن فعالیت‌هایی را به تازگی آغاز کرده که می‌تواند زمینه همکاری بیشتر باشد.

وی بیان کرد: ما درحوزه انرژی‌های خورشیدی فعالیت‌هایی را در قالب شرکت‌هایی از استان کرمان در ایالت‌های مختلف افغانستان آغازکرده‌ایم و می‌تواند گسترش بیشتری داشته باشد.

طبیب زاده با اشاره به آغاز بکار میز افغانستان در اتاق کرمان گفت: فرصت‌های زیادی برای همکاری وجود دارد که باید شرایطی فراهم سود که باید در چند محور فعالیت‌ها آغاز شود.

وی تصریح کرد: دبیرخانه تخصصی ما نیز از امروز فعال می‌شود کرمان نزدیک‌ترین استان صنعتی و اقتصادی به کشور افغانستان است که ۴۰ درصد هزینه‌های حمل را برای تجار افغانستان نسبت به دیگر نقاط کاهش می‌دهد که نکته مهمی است.

طبیب‌زاده گفت: تنها ۳۵ میلیون دلار سال قبل صادرات ما به افغانستان بود که بسیار ناچیز است و ما از امروز مراودات مان با کشور افغانستان را بر پایه رسیدن به عدد ۳ میلیارد دلار آغاز می‌کنیم.