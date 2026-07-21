باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۳۰ تیر در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس، از یگانهای عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره» سرکشی کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در این مأموریت، وضعیت عملیاتی یگانها و سطح آمادگی رزمی رزمندگان را بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار داد.
سردار کرمی با اشاره به جایگاه حساس این مناطق در راهبرد دفاعی کشور، تأکید کرد: آمادگی مستمر، آموزشهای تخصصی و حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در پهنه آبی خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی و هوشیاری دائمی، سدی مستحکم در برابر طمعورزی دشمنان ایجاد کردهاند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تبیین ضرورت دفاع همهجانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه، یادآور شد: نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقهای، ظرفیتهای دفاعی خود را برای خنثیسازی هرگونه تهدید، بهصورت مستمر بازآرایی و تقویت میکند.
سردار کرمی افزود: به فضل و عنایت الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هرگونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز بهزودی گرفته خواهد شد.
منبع: سپاه