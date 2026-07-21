تاکنون حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل شده که کمک به روند احیای این پهنه آبی ارزشمند داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- طرح ملی انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه که توسط شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران به اجرا درآمده، در ۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ با حضور آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید به بهره برداری رسید و در سال آبی ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶۰ میلیون مترمکعب، در سال آبی ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۷۰ میلیون مترمکعب و در سال آبی ۱۴۰۳ نیز بالغ بر ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه منتقل کرده است.

در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز مطابق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، رهاسازی آب از مخزن سد کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه از آبان ۱۴۰۴ شروع و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به حوضه دریاچه ارومیه انتقال یافته که نقش مؤثری در تأمین حقابه زیست‌محیطی و کمک به روند احیای این پهنه آبی ارزشمند داشته است.

با توجه به بارش‌ها و افزایش آورد رودخانه‌های منطقه، روند انتقال آب از طریق این طرح همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود این فرآیند تا شهریورماه تداوم خواهد داشت و این رکورد افزایش می‌یابد.

طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه به کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی جهت کنترل بخشی از آب‌های مرزی کشور است که یکی از اهداف آن بهبود شرایط زیست‌محیطی و پایداری اکوسیستم حوضه دریاچه ارومیه می‌باشد.