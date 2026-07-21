سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کماکان معتقد است در جام جهانی عملکرد قابل توجهی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری-  امیر قلعه نویی پس از بازگشت از جام جهانی فوتبال و با عذر خواهی نصفه و نیمه باز هم قرار است هدایت تیم ملی فوتبال را بر عهده بگیرد.

قلعه نویی در پاسخ به انتقادات فنی نسبت به تیم ملی فوتبال ایران و وعده‌هایی که در چند سال گذشته داد، اما عملی نشد با راه اندازی یک دعوای ملی میهنی با گروه مخالفان، ورزش و سیاست را با هم در آمیخت تا به نوعی از فشار منتقدان خارج شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال طوری از ایرانی بودن و تعصبش به کشور حرف می‌زند که گویی بقیه منتقدان بیگانه های خارجی هستند و این در حالی است که برای تمامی این تعصب میلیارد میلیارد پول دریافت کرده است.

 به اعتقاد ما این بیشتر شبیه یک کاسبی است تا وطن پرستی! چند ده میلیارد تومان حاصل نتایج نه چندان خوب تیم ملی است که در جیب ژنرال جا خوش کرده است و جالب‌تر اینکه در این مورد از زمین و زمان هم طلبکار است که مبادا کسی دانش فنی او را زیر سوال ببرد.

توجیه شرایط جنگی برای فوتبال ما قابل قبول نیست چرا که تیم نیوزیلند را در سخت‌ترین حالت و شرایط کشور باید با تیم دوم ایران هم شکست می‌دادیم که البته معتقدیم این تیم که به جام جهانی اعزام شد هم تیم دوم بود و خیلی از شایسته‌ها پشت خط ماندند، چون سرباز ژنرال نبودند.

پپروز قربانی در یک برنامه تلویزیونی معتقد بود با تیم فجر سپاسی هم توان شکست دادن نیوزیلند را داشت! ژست ملی گرایانه و جیب‌هایی که پر از پول شده آنهم از کیسه همین وطن که توی ذوق می‌زند. از آن میلیارد‌ها تومانی که کادر فنی میهن پرست در این جام جهانی به جیب زد کدام ریال آن صرف همین جنگ و معیشت مردم شد.

حرف زدن در مورد تعصب به میهن و اتهام وطن فروشی به منتقدان در جعبه جادویی و روی سایت‌های خبری آسان است و امیر قلعه نویی اگر مربی خوبی برای تیم ملی نبوده است، اما ماهیگیر خوبی است و از همین شرایط بحرانی و جنگی مملکت هم پول در می‌آورد.

نوش جان و گوارای وجود کادر فنی باشد، اما باید در مورد این نتایج پاسخگو باشد؟ آیا هر شخصی از تیم ملی فوتبال انتقاد کرد وطن فروش است و تیم ملی خط قرمز نظام است؟

بازی با کلمات و فرار به جلو در روز‌های اخیر بزرگترین حربه قلعه نویی بوده و خواهد بود و مطمئن باشید در جام ملت‌های آسیای بعدی هم اگر نتیجه نگیریم حتما مقصر آن جنگ و باز سازی‌های جنگ و افراد وطن فروش و ... هستند و قلعه نویی نقشی در آن ندارد.

بیشتر تیم‌های ناکام در جام جهانی سرمربیانشان یا استعفا دادند و یا برکنار شدند و این پس از عذر خواهی به موقع رخ داد، اما در ایران آب از آب تکان نخورد، چون منتقدان با انگ وطن فروشی رو‌به‌رو می‌شوند و یک ملت بدهکار عملکرد ضعیف و جیب پر پول آقای قلعه نویی کادر فنی با دانش او هستند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه نویی
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