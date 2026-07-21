ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد رئیس واحد عملیات تیپ حماس در شهر غزه را که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقش داشته ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که ادهم ابراهیم شعبان نسمان، رئیس واحد عملیات تیپ حماس در شهر غزه، را به شهادت رسانده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل ادعا شده که نسمان در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اراضی اشغالی نقش داشته و مسئول بازداشت شماری از شهرک‌نشینان اسرائیلی بوده است.

بر اساس این بیانیه، نسمان طی سال‌های گذشته فرمانده گردان نخبگان حماس بوده و سمت‌های بلندپایه‌ای همچون افسر اطلاعات تیپ غزه و فرمانده گردان ساحلی را بر عهده داشته است. اسرائیل ادعا کرده که او به دنبال آموزش مجدد نیرو‌های حماس و تولید مهمات برای توانمندسازی مجدد این جنبش بوده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، رژیم صهیونیستی
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