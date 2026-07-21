باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «کامیار چهری» در تشریح انهدام یک باند حرفه‌ای سارقان تلفن همراه اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خشن تلفن همراه با تهدید سلاح سرد در نقاط مختلف یکی از شهرستان‌های شمال شرق کشور، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد اعضای این باند با استفاده از موتورسیکلت‌های مسروقه و در قالب گروه‌های چندنفره اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان کرده و سپس گوشی‌های مسروقه را از طریق مالخران برای انتقال به خارج از کشور آماده می‌کردند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در جریان اقدامات تخصصی، هویت دو نفر از سارقان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند؛ در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۱۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه به همراه یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت‌ها کشف و توقیف شد.

سرهنگ چهری تصریح کرد: با اعتراف متهمان، مالخر این پرونده نیز شناسایی و هنگام انتقال اموال مسروقه دستگیر شد که از خودروی وی ۲۱ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد. در ادامه تحقیقات، رابط اصلی این شبکه نیز شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از خودروی وی، ۲۷۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه که به‌صورت ماهرانه در بخش‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان قصد داشتند گوشی‌های سرقتی را از طریق شبکه مالخری به خارج از کشور منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع پلیس، این باند متلاشی شد. شناسایی مالکان گوشی‌های کشف‌شده و تکمیل تحقیقات همچنان ادامه دارد.

سرهنگ چهری از شهروندان خواست ضمن خودداری از استفاده از تلفن همراه در معابر خلوت و هنگام تردد موتورسیکلت‌های مشکوک، از خرید گوشی‌های فاقد مدارک و با قیمت‌های غیرمتعارف نیز پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. همکاری مردم نقش مهمی در شناسایی سارقان و مقابله با خرید و فروش اموال سرقتی دارد.