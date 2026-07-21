باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی با انتشار پیامی ضمن ابراز تاسف از حادثه تلخ و اندوه‌بار ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه محترم اهل سنت میرجاوه، توسط گروهک تروریستی جیش‌الظلم، تصریح کرد: این اقدام تروریستی در حالی که ایشان برای اقامه نماز صبح عازم مسجد بود، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

وی تصریح کرد: ️ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، کور و ضدانسانی که با هدف ایجاد ناامنی، تفرقه و خدشه به وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب کشور صورت گرفته است، شهادت این عالم دینی را به خانواده گرامی ایشان، مردم شریف سیستان و بلوچستان، جامعه اهل سنت و عموم ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب تاکید کرد: گروهک‌های تروریستی و حامیان آنان باید بدانند که این‌گونه جنایت‌ها هرگز نخواهند توانست وحدت، انسجام و همزیستی برادرانه مردم ایران را متزلزل سازند و ملت ایران با حفظ همدلی و هوشیاری، این توطئه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.

سیدمحمود علوی از مسئولان امنیتی و قضایی خواست که با شناسایی و مجازات قاطع عاملان، آمران و پشتیبانان این جنایت، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

وی در پایان تاکید کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مردم عزیز سیستان و بلوچستان امنیت، آرامش و عزت روزافزون مسئلت دارم.

گفتنی است که «مولوی محمد انور ریگی» امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب(ع) شهر میرجاوه، بامداد روز دوشنبه در حمله افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به فیض رفیع شهادت نائل آمد.