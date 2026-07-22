باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن روغن نباتی گفت: بنابر آمار در سه ماهه اول امسال حدود ۵۰۰ هزار تن تولید انواع روغن نباتی داشته ایم که معادل مقدار تولید دوره مشابه سال قبل است.

به گفته وی، نکته قابل توجه و بسیار با اهمیت این است که میانگین تولید ماهانه کشور پس از حذف ارز ترجیحی به ۱۵۴ هزار تن رسیده، در حالیکه میانگین تولید ماهانه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۴ معادل ۱۹۵ هزار تن بوده است.

شریفی واردات روغن خام در ۷ ماهه اخیر را به طور متوسط ماهانه ۷۲ هزار تن اعلام کرد و افزود: در ۸ ماهه ابتدای گذشته واردات روغن خان حدود ۱۲۰ هزار تن بوده است که این آمار بسیار نگران کننده است، هر چند با آرامش فعلی بازار، هم خوانی ندارد.

دبیر انجمن روغن نباتی ادامه داد: علی رغم کاهش واردات روغن خام و کاهش تولید پس از حذف ارز ترجیحی، شاهد التهاب گسترده و بحران در بازار این محصول نبودیم، اما از دی ماه گذشته که ارز ترجیحی حذف و قیمت روغن نباتی به شدت گران شد، هیجان گذشته خانوار و صنف و صنعت به ذخیره سازی روغن، جایش را به استفاده از ذخیره های ارزان قدیمی و اجتناب از خریدهای ارزان داد. همچنین حذف قاچاق، گرمای هوا و کاهش صادرات محصولات غذایی از عواملی بودند که به اجتناب از بحران پس از حذف ارز ترجیحی کمک کردند.

وی با اشاره به علل کاهش واردات و تولید روغن پس از حذف ارز ترجیحی بیان کرد: واردکنندگان روغن خام حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دولت طلبکار هستند که این شامل کوتاژهایی است که بعضا بیش از ۱۸ ماه از تاریخ آن ها گذشته است و این تاخیر بی سابقه و طولانی موجب کاهش سرمایه در گردش کارخانجات روغن نباتی از یک طرف و از بین رفتن اعتماد فروشندگان خارجی به کارخانجات و نیز کاهش اعتماد واردکنندگان به دولت شده است. این در حالی است که دو منبع اصلی تامین مالی مبلغ مذکور عبارت است از تسهیلات ارزی بانک های داخلی و اعتبار فروشندگان خارجی که امیدواریم سریعا دولت نسبت به پرداخت مطالبات ارزی معوق و بازگشت اعتمادهای از دست رفته اقدام کند.

دبیر انجمن روغن نباتی گفت: در فضای ارز ترجیحی، میانگین مصرف ماهانه روغن نباتی کشور معادل ۱۸۵ هزار تن بوده است که انتظار می رود با حذف ارز ترجیحی، از ۱۵۰ هزار تن فراتر نرود.