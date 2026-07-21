باشگاه خبرنگاران جوان - این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند بیماران پروانه‌ای و همچنین افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری اپیدرمولیز بولوزا (EB) برپا شده است. در این رویداد، آثار متنوعی از هنرمندان پروانه‌ای در حوزه‌هایی همچون نقاشی، طراحی، هنر‌های دستی، خیاطی و سایر فعالیت‌های هنری به نمایش درآمده و بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با توانایی‌های این عزیزان آشنا شوند.

علاوه بر این، در نمایشگاه، بخشی از دستاورد‌های علمی، فرهنگی و ورزشی بیماران پروانه‌ای نیز معرفی شده است؛ بیمارانی که با وجود دشواری‌های ناشی از بیماری، در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند و امروز به عنوان نخبگان علمی، هنری و ورزشکاران افتخارآفرین شناخته می‌شوند.

خانه‌ای‌بی با برگزاری این نمایشگاه تلاش دارد نگاه جامعه را از بیماری و محدودیت، به توانمندی، استعداد و امید تغییر دهد و نشان دهد که بیماران پروانه‌ای، با وجود درد‌ها و چالش‌های فراوان، می‌توانند در صورت برخورداری از حمایت و فرصت برابر، در عرصه‌های مختلف اجتماعی بدرخشند.

از تمامی شهروندان، هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از آثار هنری بیماران پروانه‌ای، با فعالیت‌های خانه‌ای‌بی و ظرفیت‌های ارزشمند این عزیزان آشنا شوند و در مسیر ترویج فرهنگ همدلی و حمایت از بیماران پروانه‌ای همراه این مجموعه باشند.