رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل شرکت‌های هواپیمایی برای عملیات پروازی اربعین، خواستار استفاده حداکثری از هواپیما‌های پهن‌پیکر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان شیرودی بر رعایت کامل حقوق مسافران تأکید کرد و گفت: از شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهیم در ایام عملیات اربعین، اجرای دستورالعمل حقوق مسافر را با جدیت دنبال کنند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم در شرکت‌های هواپیمایی افزود: ضروری است تمامی شرکت‌ها کمیته ویژه عملیات پروازی اربعین را تشکیل دهند و فردی مشخص را به‌عنوان مسئول و پاسخگوی این عملیات به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه در عملیات پروازی اربعین امسال، تا آنجا که امکان دارد از هواپیماهای پهن‌پیکر برای جابه‌جایی زائران استفاده کنند تا ظرفیت حمل‌ونقل هوایی افزایش یابد و خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه شود.

 شیرودی از اعزام سه تیم دو نفره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به عراق خبر داد و گفت: این تیم‌ها به‌ویژه در شهر نجف مستقر خواهند شد تا بر روند اجرای عملیات پروازی نظارت داشته باشند. همچنین از شرکت‌های هواپیمایی انتظار داریم نمایندگان پاسخگو و در دسترس خود را برای هماهنگی و رسیدگی به مسائل احتمالی معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه عملیات اربعین امسال فرصتی برای سنجش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی است، اظهار داشت: این بازه زمانی، فرصت مناسبی برای ارزیابی و رتبه‌بندی ایرلاین‌ها در شاخص‌هایی مانند میزان تأخیر پروازها، کیفیت  پذیرایی و نحوه ارائه خدمات به مسافران خواهد بود. نتایج این ارزیابی‌ها در تصمیم‌گیری‌های آینده سازمان و فرآیند نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد و می‌تواند مبنای ارتقای کیفیت خدمات در صنعت هوانوردی کشور باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری موفق عملیات پروازی اربعین گفت: امیدوارم با همکاری و هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی، با وجود همه محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه ناوبری، تجهیزات و ناوگان هوایی، عملیات پروازی اربعین امسال نیز با موفقیت و سربلندی انجام شود. همان‌گونه که در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب شاهد همدلی و هماهنگی مطلوب همه دستگاه‌ها بودیم، امیدواریم این عملیات نیز به نقطه‌ای درخشان در کارنامه صنعت هوانوردی کشور تبدیل شود.

برچسب ها: پرواز اربعین ، سازمان هواپیمایی
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