سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر برنامه‌ای برای تماس بین ولادیمیر پوتین و اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای تماس بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، وجود ندارد.

پسکوف خاطرنشان کرد که یکی از «اولین اقدامات» برنهام، تعهد به حمایت از اوکراین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، بوده است و اظهار داشت که دولت جدید انگلیس قصد دارد «هر کاری ممکن برای ادامه جنگ» انجام دهد.

برنهام اندکی پس از به دست گرفتن قدرت در روز دوشنبه با زلنسکی گفت‌و‌گو کرد و قول داد که به «فشار بر روسیه» ادامه دهد و تأکید کرد که «هیچ تغییری» در رویکرد انگلیس به جنگ ایجاد نخواهد شد. او همچنین از زلنسکی دعوت کرد «در اولین فرصت» به انگلیس سفر کند.

پسکوف همچنین در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه یک ناوچه روسی ظاهراً در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل انگلیس رزمایش انجام داده است، گفت که تمام اقدامات کشتی‌های جنگی روسیه در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و نیازی به هیچ گونه اشاره‌ای در این مورد نیست.

پسکوف گفت: «تمام رزمایش‌ها و اقدامات کشتی‌های جنگی ما در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی و حقوق دریا‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نیازی به خواندن هیچ گونه اشاره‌ای در این مورد نیست.»

منبع: تاس

برچسب ها: نخست وزیر انگلیس ، سخنگوی کرملین
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