باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- جواد حیدری با اشاره به افزایش تقاضای سفرهای اربعین حسینی اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی زائران به بلیت و جلوگیری از مشکلات ناشی از ازدحام و شلوغی سامانههای فروش، آیکن جدیدی با عنوان خرید بلیت زائران اربعین حسینی در سامانه سپاس ایجاد شده است.
وی افزود: زائران اربعین حسینی میتوانند با مراجعه به این بخش، نسبت به خرید بلیت اتوبوس به مقصد کربلا اقدام کنند و در صورت تکمیل ظرفیت نیز امکان رزرو بلیت در سامانه پیشبینی شده و به محض ایجاد ظرفیت جدید و برقراری سرویس، امکان خرید بلیت برای زائران فراهم خواهد شد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: ظرفیتهای قابل عرضه در سامانه سپاس به صورت همزمان با سایر سامانههای فروش بلیت بهروزرسانی میشود و زائران میتوانند از این ظرفیت برای برنامهریزی بهتر سفر خود استفاده کنند.
حیدری همچنین گفت: پیشفروش حضوری بلیت اتوبوس اربعین حسینی از ۲۲ تیرماه آغاز شده و پیشفروش اینترنتی نیز از ۲۷ تیرماه در دسترس زائران قرار گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در تلاش است با بسیج تمامی ظرفیتها و امکانات، زمینه جابهجایی ایمن، منظم و مطلوب زائران اربعین حسینی را فراهم کرده و در خدمت عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشد.