گودرزی اعلام کرد نشست بررسی و اجرای آزمایشی ترتیبات جدید جلسات مجلس برگزار شد و در این جلسه نمایندگان بر لزوم رعایت ترتیبات قانون گذاری تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، این جلسه به صورت آزمایشی جهت تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه ای پرداختند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: موضوع قیمت‌گذاری بنزین ازجمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر شد هفته آینده با حضور مسئولین مرتبط جلسه ای در کمیسیون تخصصی و با حضور هیئت رئیسه مجلس برگزار شود تا ما شاهد بهینه‌سازی امور و اولویت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت باشیم، همچنین نمایندگان درخصوص «حمایت از گندمکاران» و «لزوم رعایت همه ترتیبات آیین نامه در سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس» نیز نکاتی را مطرح کردند تا خللی در انجام وظایف مجلس در قانون گذاری و نظارت ایجاد نشود و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند با کار و ابتکار مضاعف شاهد قانون‌گذاری و نظارت در یک رویکرد تسریعی و تعمیقی باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه «لزوم ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه» موضوع دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به آن پرداختند، تاکید کرد: براساس سیاست های مورد تصویب مجلس، دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

برچسب ها: صحن علنی مجلس ، مجلس شورای اسلامی
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