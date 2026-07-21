باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران امروز سهشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر و در جمع خبرنگاران درباره مصوبات و موضوعات مطرحشده در جلسه امروز شورای شهر، اظهار کرد: امروز لایحه مربوط به موضوع جنگ ۱۲ روزه را که البته پیش از این نیز تقریباً تصویب کرده بودیم، بررسی کردیم. مواردی به آن اضافه شد، اصلاحاتی بر آن صورت گرفت و بخش عمدهای از آن همچنان باقی مانده است. انشاءالله در جلسه روز یکشنبه هفته آینده که برگزار خواهد شد، ادامه بررسی این لایحه را مطرح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین مسائل مطرحشده در این لایحه چه بوده است، گفت: یکی از مهمترین موضوعات مربوط به افرادی بود که از شهرداری غرفه، ملک یا فضاهایی را اجاره کرده بودند که این افراد در دو تا سه ماه گذشته، به دلیل اینکه کسبوکارها تعطیل یا راکد شده بود، نتوانسته بودند فعالیت کنند و درآمدی داشته باشند، اما همچنان باید اجارهبها یا سایر تعهدات خود را پرداخت میکردند.
چمران ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد برای مدت سه ماه به این افراد مهلت داده شود و در واقع این سه ماه مورد بخشودگی قرار گیرد؛ سه ماهی که همزمان با شرایط جنگ سپری شده است. همچنین در مواردی که لازم باشد افراد در آینده تعهدات خود را انجام دهند، مقرر شد دستورالعملی تهیه و با ابلاغ شهردار اجرایی شود تا بر اساس آن، استمهال یا تأخیر در انجام تعهدات، بهویژه برای سرمایهگذاران، بررسی و تعیین تکلیف شود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به موضوع ساختمانهای آسیبدیده در جنگ گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، مربوط به خانههای مسکونی بود که از پایه تخریب شدهاند و باید دوباره ساخته شوند که شهرداری انجام این کار را با امتیازاتی که از نظر تراکم به مالکان داده میشود، بر عهده خواهد گرفت تا با استفاده از این امتیازات امکان ساختوساز مجدد فراهم شود.
وی افزود: البته اینکه کدام ساختمان باید از پایه ساخته شود، کدام ساختمان نیاز به پایدارسازی دارد و کدام ساختمان اساساً نیازی به این اقدامات ندارد، بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری گذاشته شده است تا نظر آنها قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد؛ چه در محاکم داخلی و چه در محاکم خارجی، زیرا همه این موارد باید مستند شود و در شکایتهایی که در مجامع بینالمللی درباره این جنایات مطرح خواهد شد، مورد استناد و تصمیمگیری قرار گیرد.
چمران درباره موضوع احداث پناهگاهها و مکانهای ایمن در شهر نیز گفت: هنوز به این موضوع نرسیدهایم. البته کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر طرح دیگری نیز درباره پناهگاهها و مکانهای ایمن تهیه کرده است که از نظر فنی به نحوه استفاده از آنها میپردازد. انشاءالله پس از آن، این طرح نیز به سرعت در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و مورد بررسی قرار میگیرد.
هنوز تصمیم نهایی درباره تخریب پل حافظ گرفته نشده است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره موضوع تخریب پل حافظ نیز اظهار کرد: مدتهاست این بحث مطرح شده که پل حافظ تخریب شود. در این زمینه اعلام شده است که ایجاد زیرگذر در خیابان طالقانی گزینه بهتری است و تأکید کردیم که مباحث کارشناسی آن بررسی شود، اما هنوز تصمیم جدی و نهایی در این خصوص گرفته نشده است.
وی درباره نشست مشترک شورای شهر با قوه قضاییه نیز گفت: جلسهای با قوه قضاییه داشتیم. پیشتر نیز پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک را داده بودیم و در این جلسه نیز مقرر شد این کارگروه با حضور نمایندگان قوه قضاییه و شورای شهر تهران تشکیل شود تا ضرورتهای قانونی بررسی شود. هر موضوعی که در اختیار قوه قضاییه باشد، همانجا تصویب خواهد شد، اگر نیاز به مصوبه شورای شهر داشته باشد، شورا آن را تصویب میکند و در صورتی که نیازمند قانونگذاری باشد، به مجلس و سایر مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
چمران در پاسخ به پرسشی درباره لایحه رایگان شدن حمل و نقل عمومی افزود: این موضوع تصویب شده است. زمانی که این مصوبه را تصویب کردیم، شرایط جنگی حاکم بود. پس از آن، با برقراری آرامش نسبی تصمیم گرفتیم آن را متوقف کنیم، اما با توجه به ادامه شرایط جنگی، مقرر شد اجرای این مصوبه فعلاً به مدت دو ماه ادامه داشته باشد. پس از پایان این مدت، دوباره درباره آن تصمیمگیری خواهد شد؛ اگر شرایط جنگی ادامه داشته باشد، تمدید میشود و در غیر این صورت، به صورت خودکار لغو خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی مدیریت شهری برای کمک به مناطق جنگزده و در عین حال حفظ آمادگی تهران اظهار کرد: قرار نیست همه امکانات شهرداری به مناطق دیگر اعزام شود. طبیعی است که بخشی از امکانات برای کمک ارسال شود. در دوران دفاع مقدس نیز شهرداری تهران تا مناطق عملیاتی از جمله فاو کمکرسانی میکرد. آن زمان مرحوم نبیالله حبیبی شهردار تهران بود و خود ایشان نیز در منطقه حضور داشت؛ بنابراین کمکها در همین حد خواهد بود و امکانات مورد نیاز شهر تهران همواره باید برای پاسخگویی به نیازهای شهر حفظ شود.
وی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: در این زمینه هیچ خبر جدیدی ندارم.
چمران درباره قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران نیز اظهار کرد: امروز یکی از موضوعات مطرحشده در صحن شورا، قرارگاه اجتماعی بود. در این دوره مدیریت شهری، قرارگاههای مختلفی تشکیل شدهاند و درباره جایگاه آنها در ساختار شهرداری بحثهای مفصلی صورت گرفت. در نهایت مقرر شد گزارش کاملی از عملکرد قرارگاه اجتماعی، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، در صحن شورا ارائه شود تا پس از بررسی، درباره ادامه فعالیت یا نحوه عملکرد آن تصمیمگیری شود. فعلاً تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی برخی کافههای تهران نیز گفت: اطلاعی از علت تعطیلی این واحدها ندارم، زیرا اصولاً تعطیلی کافهها از سوی نیروی انتظامی انجام میشود. اگر واحدی تخلف کرده باشد، چه در زمان جنگ و چه در شرایط عادی، باید با آن برخورد شود، اما اگر تخلفی نداشته باشد، طبیعتاً کسی مانع فعالیت آن نخواهد شد.
وی همچنین درباره احتمال آسیب دیدن مخازن سوخت تهران در صورت وقوع مجدد حملات اظهار کرد: مدیریت شهری مسئول مستقیم حوزه سوخت نیست، اما این موضوع را مطرح کردهایم و پیشبینیهای لازم باید از سوی وزارت نفت و سایر دستگاههای مسئول انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت آسیب دیدن زیرساختهای سوخت، مشکلی در تأمین سوخت به وجود نخواهد آمد؟ گفت: انشاءالله مشکلی پیش نخواهد آمد، هرچند اگر همه منابع آسیب ببینند، طبیعتاً مشکلاتی ایجاد میشود، اما مسئولان مربوطه برای این شرایط نیز برنامهریزی کرده و راهکارهایی را پیشبینی کردهاند که امیدواریم هیچگاه نیازی به اجرای آنها نباشد.