معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان از تعطیلی تمامی ادارات و مؤسسات دولتی این استان در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی و در پی افزایش دمای هوا و تداوم موج گرما، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی سراسر استان کرمان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با هدف حفظ پایداری شبکه انرژی و صیانت از سلامت عمومی اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام استانداری کرمان، مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی، همچنین شعب منتخب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از این تعطیلی مستثنی هستند و مطابق برنامه، خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری کرمان