باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، از تکمیل پروژه ساماندهی و نامگذاری بیش از ۵۰ معبر اصلی و فرعی در پایانههای مسافربری پایتخت خبر داد.
رحمانی با بیان اینکه فقدان یک نظام نامگذاری مشخص برای معابر درونی پایانههای مسافربری، همواره یکی از چالشهای مراجعین برای مسیریابی بوده است، تصریح کرد: در دورههای گذشته، معابر پایانههای مسافربری از هویت بصری و نامگذاری رسمی بیبهره بودند؛ لذا با توجه به نیاز احصاء شده، برای نخستینبار با هدف ساماندهی دقیقِ شبکههای تردد و کاهشِ سردرگمی مسافران، پروژه جامع نامگذاری معابر در دستور کار قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه پایانههای مسافربری بهعنوان دروازههای ورود و نخستین مواجهه مسافران با شهر تهران، نقشی بیبدیل در انتقال پیامهای فرهنگی و بازنمایی هویت ملی دارند، افزود: رویکرد ما در این طرح، فراتر از یک اقدام صرفاً عملکردی برای تسهیل مسیریابی بود. هدف اصلی، تبدیل محیطهای پرتردد پایانهها به بستری زنده برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی، تکریم مفاخر و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و قهرمانان ملی بوده است تا مسافران در همان بدو ورود، با لایههای عمیق هویت و حماسههای سرزمینمان ارتباط برقرار کنند.
وی با اشاره به روند تخصصی انتخاب اسامی در کارگروهی ویژه، تصریح کرد: تلاش کردیم با نگاهی جامع، اسامی انتخاب شده راویان صادقِ بخشی از تاریخ و افتخارات کشور باشند. در این طرح جامع، بیش از ۵۰ معبر در پایانههای مسافربری غرب، جنوب، شرق، بیهقی و پونک، با رعایت استانداردهای فنی و بصری، به نامهای ماندگار مزین شدند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران در ادامه به تشریح محورهای راهبردی این نامگذاریها پرداخت و افزود: تلاش ما بر این است که نام هیچکدام از ستارگان آسمان ایثار و افتخار کشور عزیزمان ایران در حافظه جمعی شهر فراموش نشود. بر همین اساس، نامگذاری معابر در چهار گروه همافزا پیگیری شده است که شامل ادای دین به سه شهید گرانقدر سازمان پایانهها که در پایانههای جنوب، شرق و غرب خدمت میکردند، گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای اقتدار، پاسداشت نام مشاهیر و مفاخر تاریخ ایرانزمین و همچنین معرفی مکانهای دیدنی و جاذبههای ایران است که بهصورت همزمان در تمامی پایانهها اجرایی شده است.
رحمانی از نوآوری پیشبینیشده در اجرای این طرح خبر داد و تأکید کرد: بهمنظور بهرهگیری از فناوریهای نوین و فراهمسازی بستری برای تعامل بیشتر با مخاطبان مقرر شد، در بخش زیرین تابلوهای نصبشده، برچسبهای هوشمند (QR Code) تعبیه شود. این قابلیت به مسافران و مراجعهکنندگان امکان خواهد داد تا با اسکن سریع کد، به درگاه اطلاعرسانی سازمان متصل شوند و ضمن مطالعه دقیق زندگینامه شهدا و معرفی مفاخر یا جاذبههای درجشده بر روی تابلوها، از جزئیات این اسامی نیز مطلع شوند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام نهتنها سردرگمی مراجعین را در شبکههای تردد کاهش داده، بلکه با ایجاد یک سند هویتبخش پایدار و فناورانه، فضای پایانههای مسافربری را به فضایی معناگرا بدل ساخته است. امیدواریم این الگو، بستری برای آشنایی بیشتر نسل جوان با مفاخر و تبیین ارزشهای ملی اسلامی_ایرانی در آستانه ورود مسافران به کلانشهر تهران باشد.