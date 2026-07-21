باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ادامه سفر خود به استان‌های جنوبی کشور، با حضور در بندر جاسک از مناطق آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کرد.

وی با بیان اینکه سفر خود را از استان خوزستان آغاز کرده است، گفت: امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در بندر جاسک حضور دارم و در ادامه سفر به استان‌های جنوبی کشور به این شهرستان رسیده‌ام.

مهاجرانی افزود: در شهرستان سیریک با خانواده‌های شهدا دیدار کردم و از آسیب‌هایی که به زندگی و کسب‌وکار مردم وارد شده است، بازدید داشتم.

سخنگوی دولت با اشاره به خسارت‌های واردشده در بندر جاسک اظهار کرد: همان‌گونه که مشاهده می‌شود، لنج‌های تجاری که هیچ فعالیت نظامی نداشتند، مورد حمله قرار گرفتند. همچنین انباری که تجار کالاهای خود را در آن نگهداری می‌کردند نیز هدف حمله قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با عقلانیت و تدبیری که وجود دارد، بتوانیم به‌صورت عزتمندانه پیروز این جنگ باشیم.

مهاجرانی در پایان از استاندار هرمزگان و فرمانداران شهرستان‌های سیریک و جاسک به‌دلیل میزبانی و همراهی در این سفر قدردانی کرد.

منبع: مهر