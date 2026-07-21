سخنگوی دولت گفت: لنج‌های تجاری بندر جاسک که هیچ فعالیت نظامی نداشتند مورد حمله قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ادامه سفر خود به استان‌های جنوبی کشور، با حضور در بندر جاسک از مناطق آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کرد.

وی با بیان اینکه سفر خود را از استان خوزستان آغاز کرده است، گفت: امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در بندر جاسک حضور دارم و در ادامه سفر به استان‌های جنوبی کشور به این شهرستان رسیده‌ام.

مهاجرانی افزود: در شهرستان سیریک با خانواده‌های شهدا دیدار کردم و از آسیب‌هایی که به زندگی و کسب‌وکار مردم وارد شده است، بازدید داشتم.

سخنگوی دولت با اشاره به خسارت‌های واردشده در بندر جاسک اظهار کرد: همان‌گونه که مشاهده می‌شود، لنج‌های تجاری که هیچ فعالیت نظامی نداشتند، مورد حمله قرار گرفتند. همچنین انباری که تجار کالاهای خود را در آن نگهداری می‌کردند نیز هدف حمله قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با عقلانیت و تدبیری که وجود دارد، بتوانیم به‌صورت عزتمندانه پیروز این جنگ باشیم.

مهاجرانی در پایان از استاندار هرمزگان و فرمانداران شهرستان‌های سیریک و جاسک به‌دلیل میزبانی و همراهی در این سفر قدردانی کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: سخنگوی دولت ، حملات دشمن
خبرهای مرتبط
ارائه خدمات رایگان مهندسی برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در سطح استان
آماده‌باش کامل مراکز درمانی چابهار برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم
سخنگوی دولت: دشمن در میناب ذات خود را به‌خوبی نشان داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از جزایر راهبردی خلیج فارس؛ تأکید بر هوشیاری در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای
لغو امتحان نهایی پایه یازدهم و برگزاری آزمون دوازدهم در هرمزگان
سخنگوی دولت: دشمن در میناب ذات خود را به‌خوبی نشان داد
تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تقویت خدمات کار و رفاه اجتماعی در بشاگرد
تشکیل بیش از ۲۷۰۰ پرونده تخلف صنفی در هرمزگان/ ارزش پرونده‌ها از ۳۵۰۰ میلیارد ریال گذشت
آخرین اخبار
تشکیل بیش از ۲۷۰۰ پرونده تخلف صنفی در هرمزگان/ ارزش پرونده‌ها از ۳۵۰۰ میلیارد ریال گذشت
تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تقویت خدمات کار و رفاه اجتماعی در بشاگرد
بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از جزایر راهبردی خلیج فارس؛ تأکید بر هوشیاری در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای
لغو امتحان نهایی پایه یازدهم و برگزاری آزمون دوازدهم در هرمزگان
سخنگوی دولت: دشمن در میناب ذات خود را به‌خوبی نشان داد
شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان