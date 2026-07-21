باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - جواد رفیع نژاد رئیس دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسیها نشان میدهد که ۶۵ درصد از موارد ابتلا به هاری مربوط به گاز گرفتن سگ و ۳۲ درصد برای گربه ها است.
او تاکید کرد که درمان بیماری هاری و انجام چندین مرحله سرم تراپی کاملا رایگان است.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد که سالیانه در حدود ۴۷۰ هزار گزش در کشور به ثبت می رسد که برخی از آنها به دلیل عدم مراجعه زودهنگام به مراکز بهداشتی و انجام مراحل درمانی به موقع منجر به فوت میشود.
جواد رفیع نژاد تاکید کرد: در حال حاضر ۷۰۰ مرکز بهداشت در کشور برای رسیدگی به مراجعان در خصوص بیماریهای غیر واگیر مانند هاری فعال هستند.