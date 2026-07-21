رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالیانه ۴۷۰ هزار نفر به بیماری هاری مبتلا می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - جواد رفیع نژاد رئیس دانشکده بهداشت‌ محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از موارد ابتلا به هاری مربوط به گاز گرفتن سگ و ۳۲ درصد برای گربه ها است.

او تاکید کرد که درمان بیماری هاری و انجام چندین مرحله سرم تراپی کاملا رایگان است. 

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالیانه در حدود ۴۷۰ هزار گزش در کشور به ثبت می رسد که برخی از آن‌ها به دلیل عدم مراجعه زودهنگام به مراکز بهداشتی و انجام مراحل درمانی به موقع منجر به فوت می‌شود.

جواد رفیع نژاد تاکید کرد: در حال حاضر ۷۰۰ مرکز بهداشت در کشور برای رسیدگی به مراجعان در خصوص بیماری‌های غیر واگیر مانند هاری فعال هستند.

برچسب ها: هاری ، بیماری واگیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
البته فکر میکنم آمار خیلی بیشتر از این باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
اینهمه صدمه و خطر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست مردم نباید منتظر دولت بمونن و فورا سگهای ولگرد رو قتل عام کنن تا جمعیتشون بشدت کم بشه و راحت ترین راه انداختن سنگدون مسموم یا دارای چند سوزن ته گرده
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خیلی نظر بیرحمانه ای دادید . تنها راهش اینه که از غذا دادن به سگها پرهیز کنند که زاد و ولدشان کم شود . آدم های بی شعور با غذا دادن به سگهای ولگرد پای آنها رو به شهرها باز کردند
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