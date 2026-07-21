مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: در یک روز، برق ۳۰۰ اداره، سازمان، شرکت و مؤسسه به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف پس از ساعات اداری، قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید رفیعی در جلسه مدیریت بحران استان قم با اشاره به قرار گرفتن کشور در دوره اوج مصرف سالانه برق، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری، صنعتی و کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزامات قانونی موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و پس از ساعات اداری ۷۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، افزود: بررسی‌های دو هفته اخیر نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها همکاری مناسبی در اجرای این دستورالعمل داشته‌اند، اما تعدادی از ادارات همچنان پس از پایان ساعت کاری مصرف برق بالایی دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار کرد: در یک روز، برق ۳۰۰ اداره، سازمان، شرکت و مؤسسه به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف، به مدت چهار تا پنج ساعت قطع شد و این محدودیت تا زمان کاهش مصرف به حد مجاز ادامه یافت.

رفیعی با تأکید بر اینکه موضوع مدیریت مصرف به همه مدیران دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: برخورد با ادارات پرمصرف پس از ساعات اداری با قاطعیت ادامه خواهد داشت تا پایداری شبکه برق در روز‌های اوج مصرف حفظ شود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: مصرف برق ، شرکت توزیع نیروی برق قم
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