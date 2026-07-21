باشگاه خبرنگاران جوان - خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران میزبان تفاهم همکاری دوجانبه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) و انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران شد.در مراسمی که ظهر دوشنبه، 29تیرماه، باحضور مقامات سازمانهای طرفین قرارداد و چهرههای شاخص صنعت خودرو و نهادهای ناظر نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، پیمان جدیدی برای ایجاد چارچوب همکاریهای آموزشی و فنی تخصصی و مهندسی، شکل گرفت.
در این نشست بهمن عشقی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین، با انتقاد از نگاه یکسان به بنگاههای کوچک و بزرگ گفت: “ما مجموعهای از خودروسازان کوچک هستیم و از دولت انتظار داریم به جای سختگیریهای بروکراسیمحور، مسیر را برای فعالیت ما تسهیل کند.”
او تأکید کرد که این تفاهمنامه قرار است به عنوان پلی برای عبور از موانع استانداردی و رسیدن به ارتقای کیفیت عمل کند.
در همین رابطه، سعید تاجیک، مدیرعامل ISQI نیز با اشاره به آسیبشناسی سالهای گذشته مبنی بر اینکه صنعت خودرو همواره به دنبال تعویق استانداردها بوده است، رویکرد جدیدی را پیشنهاد داد و گفت: “پیشنهاد من این است که به جای درخواست برای تعویق استانداردها، با کمک یکدیگر به سمت تولید داده و تحلیلهای فنی حرکت کنیم تا سیاستگذاران بتوانند تصمیمات واقعبینانهتری اتخاذ کنند؛ ما آمادهایم در حوزههایی مانند کاربریسازی، استانداردهای اختصاصی تعریف کنیم تا صنعتگران درگیر فرآیندهای طولانی و عمومی نشوند.”
علاوهبر آن محمودرضا طاهری، معاون سازمان ملی استاندارد در میان صحبتهای خود ضمن استقبال از این رویکرد دادهمحور و تعاملی، بر لزوم مشارکت تخصصی تولیدکنندگان در تدوین استانداردها تأکید کرد و افزود: “اگر نظر متخصصان و تولیدکنندگان در مرحله تدوین استانداردهای ملی لحاظ نشود، در زمان اجرا با چالشهای جدی مواجه میشویم و ما آمادهایم تا در کنار انجمن، گرههای موجود را باز کنیم.”
در ادامه این بحثها، فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، نیز با حمایت از این اقدام، نقش اتاق را تسهیلگری میان بخش خصوصی و حاکمیت دانست و تصریح کرد: “اتاق بازرگانی وظیفه دارد صدای دردمند تولیدکنندگان را با ادبیاتی قابلفهم به حاکمیت منتقل کند تا توان صنعتگر صرف درگیریهای ساختاری نشود.”
در بخش دیگری از این سخنان، دکتر کرمی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول واردات ماشینآلات سنگین، با تایید دغدغههای مطرحشده توسط تولیدکنندگان، وعده پیگیری این مطالبات در وزارتخانه را داد تا در این شرایط اقتصادی، مسیر برای فعالیت این بخش از صنعت خودرو هموارتر شود.
گفتنی است هدف از این تفاهمنامه، ارتقا سطح کیفیت، ایمنی، انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی، افزایش بهرهوری، توسعه توانمندیهای فنی و مهندسی و بهبود فرآیندهای تولید در شرکتهای عضو انجمن است.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بهواسطه در اختیار داشتن دانش و تجارب فنی در حوزه استانداردهای صنعت خودرو و بهرهمندی از مرکز تست مستقل سنجش آلایندگی، با سهام عمده تنها مرکز تست تصادف خودرو کشور و همچنین بزرگترین مرکز جمعآوری دادههای مردمی و مرکز تماس خروجی کشور، میتواند خدمات ارزشمندی را در راستای ارتقای کیفیت، ایمنی، افزایش سهم بازار و توسعه صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین به انجمن ارائه کند.
ارائه خدمات آموزشی و کارگاهی و برگزاری همایشها، استفاده از ظرفیت مرکز تماس برای انجام پروژههای تحقیقات بازار، انجام تستهای تصادف، ارائه خدمات زیست محیطی و بهطور خاص مدیریت کربن از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه آمده است.
گفتنی است این تفاهمنامه که تا پایال سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت، نویدبخش تغییراتی ملموس در زنجیره تامین خودروهای سنگین بهویژه در ارتقای کیفی، ایمنی و حفظ محیط زیست است و پیشبینی میشود که با ترکیب توان مهندسی و نظارتی شرکت ISQI و پتانسیل تولیدی اعضای انجمن سازندگان این خودروها، رقابتپذیری این صنعت به جایگاه شایستهتری سوق یابد.