فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از صبح امروز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده صبح امروز آغاز شد.

خودروهای قابل عرضه در این دوره کوییک GX-L و کوییک RS با استاندار ۸۵گانه هستند.

 ثبت‌‌نام فروش فوق‌العاده سایپا از ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه آغاز و تا ساعت ۲۴ جمعه ۲ مرداد ادامه دارد.

بر اين اساس متقاضيان محترم می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.

برچسب ها: فروش خودرو ، سایپا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
خسرو پورحین
۲۱:۰۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
سلام.وقت بخیر بشرطی که جایگزین خودرو فرسوده را زود تحویل دهند نه سه سال و اینکه قیمتهای من در آوردی را بالا نبرند برابر قانون پول بگیرند وقتی یک وزیر با شرکتها هماهنگ نیست حداقل از بازرسی کل کشور کمک بگیرند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
این ظلم در حق ملت ایران هست که با این قیمتها این لگن های داخلی را خریداری کنند ، با این پولها که به رحمت هم در می آورند باید مانند مردم عراق خودروهای با کیفیت خریداری کنند
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۰۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
لطفاً تا زمانی که سایپا به تعهداتش عمل نکرده و تا زمانی که خودروهای ثبت نامی مردم را تحویل نداده اجازه فروش ازش گرفته شود خودرو ها رو با 4ماه تاخیر تحویل میده و بعضی خودرو ها با یک سال تاخیر
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۴۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
تا اسم ثبت نام میاد اینها که مخالف خرید هستند بدو بدو ثبت نام می‌کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
من پارسال ثبت نام قطعی کردم و الان باید تحویل داده شود ،ولی خبری نیست.
خدایی چی میشه گفت.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
مردم رو بیچاره کردید جمع کنید این قرعه کیشی رو خانواده ها رو نابود کردید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا آمریکا صنایع خودروسازی رو نمیزنه؟
چون غیر مستقیم نیروی نیابتی هستند،و به مردم ایران ظلم میکنن
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
سایپا و ایران خودرو فاسد باید فورا تعطیل بشه و فقط قطعه سازا حق فعالیت داشته باشن
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
تکمیل ظرفیت یعنی چاپیدن ماشینا توسط خودشون تو ایکی ثانیه
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانپور
۱۵:۱۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
شرکت سایپا لطف کنه بجای فروش فوق العاده اون شفارشهای قبلی که قرار بود سه ماه تحویلمون بده،و الان ۸ ماهه هنوز خبری نیست رو انجام بده
۱
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
خسرو پورحسن
۲۱:۱۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
سلام.مطالب با نظریه های مطالب بالا موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
واردات با کد ملی رو آزاد کنید و مالیات رو کنسل کنید
ملت همیشه در صحنه بتونن ماشین دلخواه شون رو سوار شن
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۲۱
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