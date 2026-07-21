باشگاه خبرنگاران جوان - فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده صبح امروز آغاز شد.

خودروهای قابل عرضه در این دوره کوییک GX-L و کوییک RS با استاندار ۸۵گانه هستند.

ثبت‌‌نام فروش فوق‌العاده سایپا از ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه آغاز و تا ساعت ۲۴ جمعه ۲ مرداد ادامه دارد.

بر اين اساس متقاضيان محترم می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.