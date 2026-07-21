باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل انتظامی کشور روز سهشنبه در پایانه و مرز بینالمللی مهران به منظور بررسی آخرین وضعیت روند آمادگیهای انتظامی برای خدمترسانی به مسافران اربعین حسینی حضور یافت.
سردار احمدرضا رادان در این باره در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: امروز فرصت فراهم شد تا در مرز مهران، آمادگیهای پنجگانه انتظامی شامل بخشهای ایمنی، امنیت، پیشواز و راهنمایی مسافران، کارکردهای گذرنامه و رفاه آنان را از نزدیک بررسی کنیم.
وی درباره نشست با مسئولان مرزی کشور عراق و بازدید از روند آمادهسازی زیرساختها، اظهار کرد: در جریان این بازدید، نشست مشترکی نیز با دستاندرکاران طرف عراقی برگزار شد.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: خوشبختانه بر پایه بررسیها، در زمینه زیرساختها و آمادگیهای لازم برای خدمترسانی، شرایط مطلوب و آمادگی کامل در دو سوی مرز وجود دارد.
سردار رادان با تأکید بر آمار گذرنامههای صادر شده گفت: تاکنون افزون بر ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صادر و تحویل شده است.
وی درباره کارکرد سامانه هوشمند سجاد و نقش آن در شتاببخشی به رفتوآمدها نیز گفت: این سامانه که نقش مهمی در پیوند با هماهنگی لازم با کشور عراق برای آسانسازی رفت و آمد زائران دارد از امروز در آن سوی مرز نیز فعال شود. با اجرای این طرح، زمان انتظار و ایستایی مسافران در دروازههای گذرنامه به کمترین میزان خواهد رسید.
سردار رادان از زائران خواست، سفر خود را مدیریت کرده و حرکت به سمت مرزها را به روزهای پایانی موکول نکنند.افزایش حجم رفتوآمد در روزهای پایانی میتواند روند خدمترسانی بهویژه در کشور عراق را با دشواری روبرو کند. زائران بلیت رفت و برگشت خود را از پیش تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل تأمین وسیله نقلیه روبهرو نشوند.
سردار رادان خطاب به رانندگان خودروهای شخصی، گفت: مسافران مرزهای اربعین با رعایت قانونها و آییننامههای راهنمایی و رانندگی، از هر گونه شتاب خودداری کنند و با استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و همراهان داشته باشند.
وی افزود: همه همکاران در مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه و پلیسهای تخصصی با همه توان برای خدمترسانی آماده هستند و امیدواریم با همکاری مردم، گواه برگزاری باشکوه، ایمن و آرام این آیین عظیم باشیم.