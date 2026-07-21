 فرمانده کل انتظامی کشور گفت: سامانه سجاد که نقش مهمی در پیوند با هماهنگی‌ لازم با کشور عراق برای آسان‌سازی رفت و آمد زائران دارد از امروز در آن سوی مرز نیز فعال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل انتظامی کشور روز سه‌شنبه در پایانه و مرز بین‌المللی مهران به منظور بررسی آخرین وضعیت روند آمادگی‌های انتظامی برای خدمت‌رسانی به مسافران اربعین حسینی حضور یافت.

سردار احمدرضا رادان در این باره در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: امروز فرصت فراهم شد تا در مرز مهران، آمادگی‌های پنج‌گانه انتظامی شامل بخش‌های ایمنی، امنیت، پیشواز و راهنمایی مسافران، کارکردهای گذرنامه و رفاه آنان را از نزدیک بررسی کنیم.

وی درباره نشست با مسئولان مرزی کشور عراق و بازدید از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اظهار کرد: در جریان این بازدید، نشست مشترکی نیز با دست‌اندرکاران طرف عراقی برگزار شد.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: خوشبختانه بر پایه بررسی‌ها، در زمینه زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی، شرایط مطلوب و آمادگی کامل در دو سوی مرز وجود دارد.

سردار رادان با تأکید بر آمار گذرنامه‌های صادر شده گفت: تاکنون افزون بر ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صادر و تحویل شده است.

وی درباره کارکرد سامانه هوشمند سجاد و نقش آن در شتاب‌بخشی به رفت‌وآمدها نیز گفت: این سامانه که نقش مهمی در پیوند با هماهنگی‌ لازم با کشور عراق برای آسان‌سازی رفت و آمد زائران دارد از امروز در آن سوی مرز نیز فعال شود. با اجرای این طرح، زمان انتظار و ایستایی مسافران در دروازه‌های گذرنامه به کمترین میزان خواهد رسید.

سردار رادان از زائران خواست، سفر خود را مدیریت کرده و حرکت به سمت مرزها را به روزهای پایانی موکول نکنند.افزایش حجم رفت‌وآمد در روزهای پایانی می‌تواند روند خدمت‌رسانی به‌ویژه در کشور عراق را با دشواری روبرو کند. زائران بلیت رفت و برگشت خود را از پیش تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل تأمین وسیله نقلیه روبه‌رو نشوند.

سردار رادان خطاب به رانندگان خودروهای شخصی، گفت: مسافران مرزهای اربعین با رعایت قانون‌ها و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی، از هر گونه شتاب خودداری کنند و با استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و همراهان داشته باشند.

وی افزود: همه همکاران در مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه و پلیس‌های تخصصی با همه توان برای خدمت‌رسانی آماده هستند و امیدواریم با همکاری مردم، گواه برگزاری باشکوه، ایمن و آرام این آیین عظیم باشیم.

 

برچسب ها: مرز مهران ، زائران اربعین حسینی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
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