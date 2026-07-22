نماینده مجلس می‌گوید آمریکا در جنگ چند روز اخیر بالای ۱۰۰ حمله موشکی به استان خوزستان کرده و ما ۸ شهید دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد امیر عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حملات آمریکا به کشورمان گفت: برای هر حمله یا هر جنگی که اتفاق می‌افتد، آمریکا با سناریو و با برنامه می‌آید و بدون برنامه در مناطق اقدام نمی‌کند. 

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس اظهار کرد:  درخصوص اینکه جنوب کشور را قبلا به این شدت نمی‌زد برخی تحلیلگران می‌گویند این اقدام عادی‌سازی برای وارد شدن نظامی شبیه به لبنان است، اما این نیست چون آمریکا می‌داند ورود زمینی قطعاً می‌شود قبرستان نیروهای آمریکایی لذا به‌دنبال ایجاد فتنه و تفرقه است یعنی جنگ، ترکیبی است و با تولید محتوای فکری در رسانه‌ها و در فضای مجازی با این عنوان که «ما جنوب ایران را می‌زنیم و مرکز و شمال بی‌تفاوت‌اند و نگرانی ندارند» و با این اقدام می‌خواهد به نوعی جداسازی کند البته این فتنه‌اش کشف شد. 

این نماینده مجلس می‌گوید الان دولت دائم در جنوب است یعنی وزیر نیرو، وزیر راه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و بقیه مجموعه وزارتخانه‌ها در جنوب کشور یعنی استان‌های بوشهر، خوزستان و لرستان هستند و حضور دولتمردان در جنوب این فتنه را خنثی می‌کند و کاری که نیروهای نظامی ما به‌خصوصا ارتش در اربیل عراق انجام دادند آن آمادگی که برای ورود زمینی نیروهای تربیت‌شده آمریکایی به جنوب کشورمان ایجاد شده بود، عملاً خنثی شد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: مطمئناً و صددرصد، کشور ما و نیروهای نظامی و سیاسی ما، با همه سناریوهای دشمن آشنا هستند چون ما جنگ‌دیده‌ایم و همه این سناریوها قطعاً بررسی شده و ما برای هر سناریویی پادزهر داریم. همه دیدند ما به چه شکل پاسخ دادیم و اردنی که فکر نمی‌کرد آنجا مورد حمله قرار بگیرد، هم مرکز لجستیک و هم مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی را ناکار کردیم و ضربه سنگینی به آن‌ها وارد شد. در دریا هم به همین شکل به کشتی‌ها و ناوهایشان ضربات سنگینی وارد شد.

امیر بیان کرد:  قطعاً آمریکا در محاسباتش وقتی می‌بیند دارد ضرر می‌کند با دروغ‌پردازی حالا چه در فضای مجازی و چه در رسانه‌ها اعلام می‌کند که کشورها از من خواستند و یا واسطه‌ها از من خواستند و من این واسطه‌ها را قبول دارم و دوباره به میز مذاکره برمی‌گردد لذا وقتی ببیند دارد ضرر می‌کند، این اتفاق می‌افتد که این امر به دو دلیل اتفاق می‌افتد: یکی شکستی که متحمل می‌شود و نمی‌خواهد این شکست در دنیا رسانه‌ای شود لذا خودش برای آتش‌بس جدید پیش‌قدم می‌شود و دوم، تجدیدقوایی که برای گام بعدی نیاز دارد چون بالاخره وقتی ضربه می‌خورد، هم رادارش از کار می‌افتد، هم لجستیکش تمام می‌شود و از وقفه آتش‌بس برای تجدیدقوا برای مرحله بعدی استفاده می‌کند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس گفت:  در بحث اقتصادی هم ذخایرش تقریباً از بین رفته و تقریباً می‌شود گفت ذخایرش رو به اتمام است. به همین دلیل می‌آید از این وقفه استفاده کند تا ذخایرش را دوباره تأمین کند یعنی نفت خریداری‌شده با ۶۰ دلار را به ۱۰۰ دلار فروخت و الان ذخایرش را یک‌مقداری پر کرده است. حالا دوباره این وقفه ایجاد می‌شود که ذخایرش را تأمین کند. این هم بازی اقتصادی آمریکاست که همه این سناریوها مشخص است و قطعاً ما برای این سناریوها برنامه داریم.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: در دوره‌ها و در مذاکرات گذشته، اول آن‌ها ایران را راستی‌آزمایی می‌کردند یعنی گام اول را ایران برمی‌داشت، بعد آن‌ها گام‌های بعدی را برنمی‌داشتند. در جنگ رمضان و مذاکراتی که اتفاق افتاد ما آن‌ها را راستی‌آزمایی کردیم و گفتیم شما اول گام را بردارید و گام بعدی را ما خواهیم برداشت. مثلا محاصره دریایی را اول آمریکا برداشت تا ما یک‌مقداری تنگه هرمز را آزاد کردیم و همین که زیر میز مذاکره زد، ما هم مذاکره را لغو کردیم.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس تاکید کرد: بالای ۱۰۰ حمله موشکی به استان خوزستان شده و در جنگ چند روز اخیر، ما ۸ شهید دادیم و به زیرساخت‌ها، حتی به زیرساخت‌های آب و برق هم حمله شد، اما با انسجام و درایتی که در استان وجود دارد و همراهی همه دستگاه‌ها، الان شرایط امن است و مردم زندگی عادی‌شان را سپری می‌کنند البته انتظاراتی هم از دولت دارند. 

امیر گفت: اولین انتظار مردم، با توجه به گرمای بالای استان خوزستان و شرایطی که الان وجود دارد، این است که دولت در بحث خاموشی برق خانگی در استان خوزستان استثنا قائل شود و این موضوع را حتما از آقای علی‌آبادی وزیر نیرو و آقای قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور مطالبه خواهیم کرد.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس بیان کرد: درخصوص تعدیل نیرو هم انتظار داریم دولت به صنایع کمک کند و بحث انرژی‌شان تأمین شود تا نیرو در این شرکت‌ها تعدیل نشود و مردم به کار خودشان ادامه بدهند.

 

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، استان خوزستان
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