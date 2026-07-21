باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مراسم روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به نقش صنعتگران در عبور کشور از شرایط دشوار، اظهار کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه و شرایط خاص کشور، صنعتگران و فعالان اقتصادی بار سنگینی را بر دوش کشیدند و توانستند با مدیریت مناسب، زنجیره تأمین و لجستیک کشور را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل صنعت همچنان بدون پاسخ مانده است، افزود: بخش قابل توجهی از کارگران و فعالان صنعتی با مشکلات جدی در حوزه درمان و تأمین اجتماعی مواجه هستند و لازم است امنیت درمانی و بهداشتی آنان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین برق صنایع گفت: وزارت نیرو مطابق قانون موظف به تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی است، اما در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بسیاری از شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها برای ادامه فعالیت به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی حرکت کرده‌اند.

علیزاده ادامه داد: این در حالی است که هزینه‌های متعددی نیز در قبوض برق واحدهای صنعتی درج می‌شود و تولیدکنندگان نسبت به برخی از این ارقام و نحوه محاسبه آن‌ها گلایه‌مند هستند. مجلس پیگیر رفع این مشکلات بوده و این موضوع بارها در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: با گذشت مدت قابل توجهی از این اتفاق، هنوز بسته‌های حمایتی وعده داده شده برای تعدادی از کارخانه‌های آسیب‌دیده به مرحله اجرا نرسیده است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه با سرعت بیشتری اقدام کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه صنایع کوچک و متوسط پیشران واقعی اقتصاد کشور هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی صنایع بزرگ با بهره‌مندی از رانت‌های سنگین شکل گرفته‌اند، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال کشور را برعهده دارند، همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

علیزاده از تلاش‌های صنعتگران و تشکل‌های بخش خصوصی، بر ضرورت تعامل بیشتر دولت، مجلس و بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور تأکید کرد.