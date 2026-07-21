رئیس پلیس راهور فراجا گفت: هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان و نحوه صدور گواهینامه موتور بانوان صرفاً از سوی پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در واکنش به انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه در کشور، پلیس راهور فراجاست، تصریح کرد: هر زمان فرآیندهای قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد. از این رو، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.

سردار حسینی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساساً چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است. با نهایی شدن فرآیندهای قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت.گواهینامه‌های رانندگی بر اساس ضوابط، استانداردها و قالبی واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقاً با همان مشخصات، قالب و استانداردهای مشترک صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین، طرح برخی ادعاها درباره چاپ نخستین نمونه گواهینامه بانوان یا انتشار تصاویری با این عنوان، پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی است و می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور به عنوان متولی اصلی صدور گواهینامه، تمامی هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌صلاح انجام داده است و به محض نهایی شدن فرآیندهای قانونی و فراهم شدن شرایط اجرا، جزئیات مربوط به زمان آغاز صدور، نحوه اجرا و سایر موارد مرتبط، به صورت رسمی و از طریق پلیس راهور فراجا به اطلاع مردم خواهد رسید.

برچسب ها: گواهینامه موتور ، گواهینامه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
خدا کنه هرگز آغاز نشه
۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
الان در جهرم ما حدود بیش از در درصد مشتری هل زنان و دختران هستند یعنی تا ده سال دیگر ۸۰ درصد می شوند و این کار درستی نیست که به زنان اجازه موتور سواری داده شود چرا که الان با دامن و باشلار های تنگ وووو جلوه های شهر داروالمومن را درالکافرین کردن البته از جهاتی هم بد نیست و انشا الله شاهد مرگ ومیر در دختران و زنان می شویم و برای کنترل جمعیت زنان خوب است
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
دوستان توجه کنید خیلی هم خوبه من پیشنهاد میدم با موتورسواری خانم ها موافق باشید .
تا چه زمانی فقط پسرها با متور تصادف کنن و پا و دست گردن و کمر شون بشکنه پلاتین بزارن بزار دختر ها هم این رو تجربه کنن آره والا ما موافقیم بزن که خوب می زنی
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
دو ماه هست گواهینامه صادر نشده پیگیری کنید
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چه وضعشه تو خیابونا شده پر موتور از پسر و دختر 13 ساله تا خانم های تازه کار چرا رسیدگی نمیکنید
۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
یعنی موتور سواری هم نکنن که تو ناراحت نشی ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
خیابونا پر شده از زنا با موتورهای گرونقیمت که هم قیمت ماشینن
۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
تا کور شود ، هر آنکه نتواند ، دید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چقدر عالی این که خیلی خوبه
خدا کنه ملت ایران بهترین ها رو سوار بشن البته با قیمت کشورهای جنوبی
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