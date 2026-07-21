مرحله پنجم طرح «آشیان» در قالب ثبت نان زوج های جوان در قم و سیستان‌ و بلوچستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - با آغاز مرحله پنجم ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان)، روند اجرای یکی از برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن جوانان وارد فاز جدیدی شد؛ طرحی که طی ماه‌های اخیر در چندین استان کشور به اجرا درآمده و با استقبال متقاضیان همراه بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام مرحله پنجم طرح آشیان از ساعت ۱۲ ظهر امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در استان‌های قم و سیستان و بلوچستان آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، زوج‌های جوان ساکن شهرهای قم، چابهار، زاهدان و ایرانشهر می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

همزمان با آغاز این مرحله، امکان ثبت‌نام مجدد برای متقاضیان برخی استان‌هایی که در مراحل گذشته مشمول اجرای طرح بوده‌اند نیز فراهم شده است. بر این اساس، متقاضیان استان البرز در شهرهای اشتهارد و هشتگرد، استان مازندران در شهر ساری و استان ایلام در شهر دهلران نیز می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

طرح آشیان که با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنان به مسکن استیجاری طراحی شده، از ابتدای سال جاری به‌صورت مرحله‌ای در استان‌های مختلف کشور به اجرا درآمده است. پیش از این نیز ثبت‌نام این طرح در استان‌هایی نظیر مازندران، قزوین، مرکزی و تعدادی دیگر از شهرهای کشور انجام شده بود و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای توسعه دامنه اجرای آن در سایر استان‌ها خبر داده‌اند.

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اجرای طرح‌های حمایتی از جمله «آشیان» می‌تواند در شرایط کنونی بازار اجاره، بخشی از دغدغه‌های زوج‌های جوان را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش امنیت سکونتی و مدیریت هزینه‌های خانوار فراهم کند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. انتظار می‌رود با پایان مرحله پنجم، وزارت راه و شهرسازی جزئیات تعداد ثبت‌نام‌ها و زمان‌بندی مراحل بعدی اجرای این طرح را اعلام کند.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساختمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
ما جهارده سال ازدواج کردیم دو فرزند داریم تو شیراز زندگی می کنیم نه زمین داریم نه خانه به ما کمک کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
پیش از اینکه بحرانهای ترافیک، آلودگی هوا و‌ کم آبی کلانشهرها به نقطه بی بازگشت برسد، هرگونه ساخت و ساز برای زندگی، بیرون از شعاع ۲۰۰ کیلومتری کلانشهرهای تهران، قم، مشهد، تبریز، ارومیه، اراک، همدان، اصفهان، رشت، کرج، شیراز، یزد و اهواز انجام شود
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پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
200 کیلومتر !!
یعنی کرج بومهن رودهن دماوند لواسان همه ی اینا ؟!!!
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