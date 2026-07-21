باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای استان قم به سامانه مکان‌یاب خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سوخت ناوگان عمومی بر اساس میزان پیمایش تخصیص می‌یابد، نصب سامانه مکان‌یاب به افزایش دقت در ثبت پیمایش و بهبود فرآیند توزیع سوخت کمک خواهد کرد.

هادی عمو سلطانی آرانی افزود: این سامانه علاوه بر محاسبه دقیق میزان پیمایش، امکان پایش و نظارت بر تردد ناوگان برون‌شهری را برای سازمان راهداری و مالکان ناوگان فراهم می‌کند و نقش مؤثری در مدیریت هوشمند حمل‌ونقل خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییر شیوه تخصیص سوخت اظهار کرد: پیش از این، سوخت ناوگان بر اساس صورت‌وضعیت سفر‌ها اختصاص می‌یافت، اما پس از نصب سامانه مکان‌یاب، اطلاعات پیمایشی ثبت‌شده نیز در کنار صورت‌وضعیت، مبنای محاسبه و تخصیص سوخت خواهد بود تا عدالت و دقت بیشتری در این فرآیند برقرار شود.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تأکید بر ضرورت آمادگی ناوگان برای سفر‌های اربعین گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پیش از آغاز سفر‌های اربعین، سامانه مکان‌یاب بر روی تمامی ناوگان عمومی مسافر استان نصب شود.

عمو سلطانی آرانی همچنین با بیان اینکه هزینه تهیه این سامانه از سوی مالکان ناوگان تأمین می‌شود، افزود: عملیات نصب با همکاری ادارات حمل‌ونقل مسافر و دفتر ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از هزار و ۸۰۰ دستگاه ناوگان عمومی حمل‌ونقل مسافر شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در استان قم فعالیت دارند که تجهیز آنها به سامانه مکان‌یاب به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

منبع:راهداری قم