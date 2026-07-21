باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فایننشال تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده است تا از همین هفته، تعرفه‌های جدیدی را بر ده‌ها کشور اعمال کند، در حالی که تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی او قرار است روز جمعه منقضی شود.

فایننشال تایمز گزارش داد که جدیدترین تعرفه‌ها احتمالاً معادل تعرفه‌های ۱۰ درصدی فعلی خواهند بود، اما دولت همچنین در حال کار بر روی تحقیقات دیگری است که می‌تواند به آن اختیار قانونی برای پیشنهاد تعرفه‌های بالاتر بدهد.

پیش از این، کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در واکنش به آنچه «رفتار تبعیض‌آمیز» کانادا در قبال خودروها، نوشیدنی‌ها و لبنیات آمریکایی خواند، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر طیف وسیعی از محصولات کانادایی اعمال خواهد کرد.

منبع: رویترز