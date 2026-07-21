روزنامه فایننشال تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد دونالد ترامپ آماده است تا از همین هفته تعرفه‌های جدیدی را بر ده‌ها کشور اعمال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فایننشال تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده است تا از همین هفته، تعرفه‌های جدیدی را بر ده‌ها کشور اعمال کند، در حالی که تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی او قرار است روز جمعه منقضی شود.

فایننشال تایمز گزارش داد که جدیدترین تعرفه‌ها احتمالاً معادل تعرفه‌های ۱۰ درصدی فعلی خواهند بود، اما دولت همچنین در حال کار بر روی تحقیقات دیگری است که می‌تواند به آن اختیار قانونی برای پیشنهاد تعرفه‌های بالاتر بدهد.

پیش از این، کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در واکنش به آنچه «رفتار تبعیض‌آمیز» کانادا در قبال خودروها، نوشیدنی‌ها و لبنیات آمریکایی خواند، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر طیف وسیعی از محصولات کانادایی اعمال خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تعرفه کالا ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
آمریکا تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالا‌های کانادا وضع کرد
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو سناریوی آمریکا و اسرائیل برای پایان جنگ ایران؛ آتش‌بس ۱۰ روزه یا کارزار نظامی مشترک
راهبرد هوشمندانه ایران؛ پرهیز از گسترش جنگ و اعمال فشار هدفمند بر واشنگتن
اسموتریچ: اسرائیل «هیچ علاقه‌ای» به پیوستن به جنگ علیه ایران ندارد
افزایش خطر فاجعه رادیولوژیکی در پی ترور مهندس ارشد نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا
یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت؛ خدمه کشتی را رها کردند
تشدید جنگ با ایران برای ترامپ هزینه سیاسی دارد
آمریکا برای شهروندان خود هشدار جهانی صادر کرد
پرواز هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای سیاه
استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل؛ لغو روزانه ۵ هزار بلیت در فرودگاه بن‌گوریون
سیل‌های ناگهانی در شمال شرق افغانستان؛ ۲۰ کشته و ۱۰۰ مفقود
آخرین اخبار
فایننشال تایمز: ترامپ آماده اعمال تعرفه‌های جدید بر ده‌ها کشور است
قطر کشتیرانی را فقط در محدوده ۷ مایل دریایی مجاز دانست
اسموتریچ: اسرائیل «هیچ علاقه‌ای» به پیوستن به جنگ علیه ایران ندارد
کرملین: برنامه‌ای برای تماس پوتین با نخست‌وزیر جدید انگلیس نداریم
شرط ترامپ: عقب‌نشینی اسرائیل در ازای همکاری لبنان با سوریه برای خلع سلاح حزب‌الله
تشدید جنگ با ایران برای ترامپ هزینه سیاسی دارد
ارتش اسرائیل مدعی ترور رئیس واحد عملیات تیپ حماس در غزه شد
تلگراف: دولت جدید انگلیس با فشار آمریکا برای دسترسی به پایگاه‌های نظامی مواجه است
افزایش خطر فاجعه رادیولوژیکی در پی ترور مهندس ارشد نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا
پنتاگون انتشار آمار تلفات در جنگ با ایران را به تعویق می‌اندازد
یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت؛ خدمه کشتی را رها کردند
سیل‌های ناگهانی در شمال شرق افغانستان؛ ۲۰ کشته و ۱۰۰ مفقود
مسکو در پاسخ به رم دو دیپلمات ایتالیایی را اخراج کرد
آمریکا در حفاظت از نیروهایش در غرب آسیا با چالش جدی روبه‌رو است
آمریکا برای شهروندان خود هشدار جهانی صادر کرد
آسه‌آن خواستار حداکثر خویشتن‌داری و توقف فوری خصومت‌های آمریکا و ایران شد
راهبرد هوشمندانه ایران؛ پرهیز از گسترش جنگ و اعمال فشار هدفمند بر واشنگتن
استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل؛ لغو روزانه ۵ هزار بلیت در فرودگاه بن‌گوریون
دو سناریوی آمریکا و اسرائیل برای پایان جنگ ایران؛ آتش‌بس ۱۰ روزه یا کارزار نظامی مشترک
پرواز هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای سیاه
آمریکا تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالا‌های کانادا وضع کرد
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد