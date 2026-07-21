باشگاه خبرنگاران جوان - علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی از مراحل تکمیل دو پروژه توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) در استان قم و مرکز تحصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختی تالش در استان گیلان خبر داد و گفت: مرکز تخصصی قلب بیمارستان تالش، هم‌اکنون در مرحله تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دارد و برنامه‌ریزی شده است تا این پروژه در شهریورماه، آماده بهره‌برداری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که عملیات اجرایی مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختی تالش از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، افزود: این مرکز در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۱۵ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۰۸ مترمربع احداث شده و عملیات محوطه‌سازی آن نیز در مساحتی بالغ بر ۸۴۵ مترمربع به انجام رسیده است.

به گفته مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، ساختمان مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش در سه طبقه احداث شده و دارای ۳۸ تخت بستری است. این مرکز شامل کلینیک تخصصی، بخش آنژیوگرافی، پست آنژیوگرافی، بخش جراحی قلب باز، بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب باز (ICU-OH)، بخش CCU، اتاق‌های بستری، فضاهای خدمات پشتیبانی و دو اتاق عمل مجهز است.

نوذرپور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از تکمیل طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای ۳۳ هزار و ۱۸۷ مترمربع اجرا شده و عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر در چهار طبقه شامل کتابخانه، شبستان، صحن، رواق‌ها و تالارها احداث شده و در دولت چهاردهم تکمیل شده است. این پروژه نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، شهریورماه سال جاری آماده افتتاح و بهره برداری و ارایه خدمات به زائران است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی