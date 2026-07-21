باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور دختران خردسال بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی + فیلم

نمای معنوی و باشکوهی از حضور دختران خردسال در جوار مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان همزمان با سالگرد شهادت حضرت رقیه (س)، دختران خردسال با حضور بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب، در حرم مطهر رضوی صحنه‌ای معنوی و باشکوه رقم زدند.

 

مطالب مرتبط
حضور دختران خردسال بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

خاطره فرزند شهید سلامی از یادگاری شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب + فیلم

حضور دختران خردسال بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

اتحاد، رمز پیروزی + فیلم

حضور دختران خردسال بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

تشییع میلیونی، نماد همدلی و اخوت دو ملت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسپانیایی‌ها از خجالت پرچم رژیم صهیونیستی درآمدند + فیلم
۱۰۷۲

اسپانیایی‌ها از خجالت پرچم رژیم صهیونیستی درآمدند + فیلم

۳۰ . تير . ۱۴۰۵
ویدئویی از حادثه امنیتی مقابل ساختمان FBI و اداره مهاجرت آمریکا + فیلم
۶۷۷

ویدئویی از حادثه امنیتی مقابل ساختمان FBI و اداره مهاجرت آمریکا + فیلم

۳۰ . تير . ۱۴۰۵
روایت مردم از چهره واقعی آمریکا + فیلم
۴۸۱

روایت مردم از چهره واقعی آمریکا + فیلم

۳۰ . تير . ۱۴۰۵
مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم
۴۶۸

مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم

۳۰ . تير . ۱۴۰۵
مصرف ویتامین D در نوزادان از چه زمانی باید آغاز شود؟ + فیلم
۴۰۳

مصرف ویتامین D در نوزادان از چه زمانی باید آغاز شود؟ + فیلم

۳۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha