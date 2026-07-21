حضور دختران خردسال بر مزار شهید زهرا محمدی گلپایگانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0642\u06cc\u0647 (\u0633)\u060c \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0631\u062f\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0628\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u06af\u0644\u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0646\u0648\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n