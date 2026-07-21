باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نشست کمیته تصویب بازنگری طرحهای هادی روستایی استان امروز با حضور مدیران تخصصی استانداری، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی، تیم کارشناسی معاونت عمرانی استانداری، بخشداران و دهیاران مناطق مربوطه برگزار شد.
در این جلسه که با هدف تعیین تکلیف وضعیت کالبدی روستاها پس از اتمام دوره ۱۰ ساله طرحهای قبلی برگزار شد، پرونده بازنگری طرح هادی ۸ روستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این کارگروه، بازنگری طرح هادی روستای حاجیباباسفلی در شهرستان تکاب، روستاهای گردکاشان و صوفیان در شهرستان اشنویه و همچنین روستاهای الاگوز علیا، قلعهجوق، حلبی، دیلانچی ارخی علیا و سارال علیا در شهرستان نقده نهایی شد و مجوزهای لازم را دریافت کرد.
علاوه بر مصوبات فوق، در این نشست موضوع بازنگری طرحهای هادی در شهرستان ارومیه نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت که در نهایت با تحلیل جامعتر وضعیت منطقه، اولویتبندی بازنگری این روستاها اصلاح شد.
گفتنی است طرح هادی روستایی بهعنوان مهمترین سند توسعه کالبدی روستاها، پس از گذشت ۱۰ سال نیازمند بازنگری است تا با نیازهای جمعیتی، توسعهای و ساختوسازهای جدید همخوانی داشته باشد.