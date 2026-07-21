کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، استفاده از مه پاش و پنکه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی دامداران نسبت به تنظیم دما، رطوبت و تخلیه دامداری ها جهت حفاظت از دام ها به منظور جلوگیری از شیوع بیماری اقدام کنند.

وی با تاکید بر کاهش مصرف ازوت در باغات افزود: باغداران در ساعات گرم روز از آبیاری و محلول پاشی درختان میوه خودداری کنند.

رفیعی با تاکید بر بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید بیان کرد: کشاورزان نسبت به مراقبت های از نهال های جوان در نهالستان ها در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: استفاده از مه پاش و پنکه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم بدلیل گرد و خاک برای جلوگیری از تلفات آبزیان در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، دامنه های جنوبی البرز شرقی و سه روز اینده بخش هایی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

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