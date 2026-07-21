کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، استفاده از مه پاش و پنکه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی دامداران نسبت به تنظیم دما، رطوبت و تخلیه دامداری ها جهت حفاظت از دام ها به منظور جلوگیری از شیوع بیماری اقدام کنند.

وی با تاکید بر کاهش مصرف ازوت در باغات افزود: باغداران در ساعات گرم روز از آبیاری و محلول پاشی درختان میوه خودداری کنند.

رفیعی با تاکید بر بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید بیان کرد: کشاورزان  نسبت به مراقبت های از نهال های جوان در نهالستان ها در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: استفاده از مه پاش و پنکه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم  بدلیل گرد و خاک برای جلوگیری از تلفات آبزیان در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، دامنه های جنوبی البرز شرقی و سه روز اینده بخش هایی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.
توصیه: 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ضرورت جمع آوری سرشاخه و میوه‌های آلوده قبل و بعد وزش باد
ضرورت هشدارهای آبیاری مزارع و باغات در روزهای گرم
کشاورزان و دامداران زمان وقوع رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه ببرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آخرین اخبار
آخرین جزئیات از معاملات برق در بورس انرژی/ قیمت‌های برق در بورس انرژی حاصل تجمیع عرضه و تقاضا برق است
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی/ مهلت وکالتی کردن حساب از ۳۱ تیر
تلاش برای افزایش بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام ۴۰۰ میلیونی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی
طرح مدیریت پایدار جنگل بر مبنای صیانت از منابع طبیعی تدوین شود
دولت آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار دهد؛ کاهش باندبازی‌ها و برخی مفاسد در گروی آزادسازی سهام عدالت است
پیش بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم محقق می‌شود؟
مدنی‌زاده: منابع صندوق خسارات بدنی بیشتر به سمت خرید اوراق خزانه اسلامی برود
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
فروش بلیت پرواز‌های اربعین هما از ۳۱ تیر آغاز می‌شود
خیزش گردوخاک در نوار شرقی تا پایان هفته
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
کاهش بیش از ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال پیاپی در اوج گرما
مهلت بخشودگی جریمه مالیات بر ارزش افزوده تا ۳۱ تیر تمدید شد
مطالبات ارزی واردکنندگان ۴ میلیارد یورو است
یارانه تیرماه دهک های چهارم تا نهم واریز شد
بلیط اتوبوس اربعین از کجا بخریم؟
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ پرداخت شد
ارزندگی بازار سرمایه در سایه گزارش‌های مثبت شرکت‌ها
زمین ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان تأمین شد
کشاورزان از نهال‌های جوان در برابر وزش باد حفاظت کنند
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) به مراحل پایانی رسید