مراسم گرامیداشت «آقای شهید ایران و شهدای خانواده معظم‌له» با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت «آقای شهید ایران و شهدای خانواده معظم‌له» با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور، غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و برخی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و کارکنان صنعت هسته‌ای در مسجد شهدای سازمان انرژی اتمی برگزار شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مراسم گفت: یاد و خاطره امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده‌ رهبر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم؛ خداوند متعال را شاکریم که توفیق و سعادت نصیب ما شد تا مجلس یادبود امام شهیدمان را در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: صنعت هسته‌ای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است. هنگامی که تاریخ را بررسی می‌کنیم؛ درمی‌یابیم که سرنوشتی که در سر راه انرژی اتمی در کشور بوده مرهون هدایت‌های امام شهید است و ایشان با رهنمودهایشان، این صنعت را به سمت حیات و رشد بی‌وقفه هدایت کردند. رشد بی‌وقفه‌ به معنای حقیقی کلمه در برگیرنده سه واژه کلیدی؛ باور، اراده و اطمینان است؛ واژگانی که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

اسلامی توضیح داد: این واژگان را باید این‌گونه معنا کرد؛ باور کنیم که می‌توانیم، اراده کنیم که انجام دهیم و به اعتقاد بنده باید اطمینان داشته باشیم که مشمول نصرت الهی شده و موفق خواهیم شد. تجلی واژگان باور، اراده و اطمینان امروز  در صنعت هسته‌ای وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: ژرف‌نگری، نگاه حکیمانه و مدبرانه امام شهید در ایجاد قابلیت‌های زیرساختی و سازوکار امور و همچنین ایجاد اراده پیوسته‌ای که بدون وقفه جریان سرشار از انگیزه را با تکیه بر ایمان قوی شکل دهد، بسیار موثر بوده و سبب شده تا صنعت هسته‌ای در راستای تحقق اهداف بتواند موفق حرکت کرده و نقش‌آفرین باشد.

وی اظهار کرد: این نگاه و باور به لطف الهی موجب شده تا انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به نقطه پرافتخار هم‌تراز با کشورهای پیشرفته برسد در حالی که این کشورها از حمایت‌ها، منابع و امکانات بی‌شمار برخوردار بوده‌اند. با بررسی مقالات و متحوای موسساتی که علیه جمهوری اسلامی ایران قلم فرسایی می‌کنند و مراکز راهبردی مطالعاتی می‌توان دریافت که دشمنی آنان در اصل مبتنی بر مقابله تمدنی است؛ زیرا انقلاب اسلامی تمدن ایران را به یک تمدن با افتخار در راستای سنت‌های الهی قرار داده است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: انرژی هسته‌ای ، قدرت هسته‌ای
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