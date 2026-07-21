باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس که در وبینار هفتگی پیشگیری، حفاظت و مدیریت حریق به ریاست رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با حضور مدیران کل منابع طبیعی سراسر کشور برگزار شد، گفت: با توجه به بارش‌های بسیار خوب سال گذشته و رشد سبزینه‌ای زیاد و تراکم بالای علوفه‌های مرتعی، پیش بینی می‌شد که در تابستان ۱۴۰۵ با چالش‌های زیادی در خصوص حریق در جنگل‌ها و مراتع رو‌به‌رو باشیم؛ لذا در همین راستا از ماه‌های آخر سال گذشته با تشکیل جلسات مستمر با صاحب نظران این حوزه اقدام به آسیب شناسی حریق و بررسی مسائل و مشکلات در مدیریت حریق و همچنین نقاط ضعف و قوت تیم‌های عملیاتی پرداخته شد.

او گفت: در همین راستا برنامه ریزی‌های لازم به عمل آمد و نسبت به اجرای بخشی از برنامه‌های مصوب در جلسات اقدام شد که از آن جمله میتوان به آموزش داوطلبان مشارکت کننده در عملیات، تجهیز گروه‌های هدف و تشکل‌های مردمی، برگزاری جلسه هم اندیشی با سرگروه‌های تیم‌های واکنش سریع، تشکیل جلسه ستاد بحران استانداری فارس و تعامل خوب با یگان‌های نظامی و دیگر دستگاه‌های مشارکت کننده و مسئول در حریق، نظیر فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا اشاره کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در ادامه ضمن قدردانی از تلاش تمامی دست اندرکاران که به هر شکل ممکن در عملیات‌های مدیریت و اطفای حریق دوشادوش یگان حفاظت و نیرو‌های منابع طبیعی اقدام به مشارکت در امراطفای حریق کردند، گفت: با همدلی و تعامل سازنده و بهره گیری از توان آحاد جامعه و دستگاه‌های متولی موفق به کاهش تعداد و مساحت حریق در استان پهناور فارس شده‌ایم.

منتصری در ادامه افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با مدیر کل بحران استانداری فارس و حمایت‌های بی دریغ دکتر امیری استاندار مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات مدیریت بحران استانداری جهت خرید تجهیزات اطفای حریق به منابع طبیعی فارس تخصیص یافت.

او خاطرشان کرد: در راستای سرعت بخشیدن به حضور نیرو‌های واکنش سریع در مناطق دوچار حریق شده و در راستای اجرایی شدن طرح هر دهیاری یک جنگلبانی، تعداد ۶۲۴ دهیاری در سراسر استان و خصوصا در مناطق بحرانی به وسائل اطفای حریق نظیر آتشکوب، بیل، شن کش، فلاسک بک، دمنده و دیگر ملزومات عملیاتی مجهز شدند تا در صورت مشاهده حریق در کوتاهترین زمان ممکن یا همان گلدن تایم در محل حضور بهم سانده و قبل از توسعه حریق نسبت به مقابله و اطفای آن اقدام کنند.

منتصری در ادامه گزارشی از تعداد فقرات و مساحت دوچار حریق شده در سال گذشته و سال جاری به شرکت کنندگان در جلسه ارائه کرد.

او گفت: در سال ۱۴۰۴ در چهار ماهه نخست شاهد ۱۷۸ فقره حریق با مساحت ۷۵۰۱۵٫۴ هکتار و در سال جاری شاهد ۹۰ فقره حریق با مساحت۱۱۵۶٫۶ هکتار بودیم که کاهش چشمگیری داشته است بطوریکه در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته تعداد فقرات حریق ۵۰ درصد و در سطح طعمه حریق شده ۸۵ درصد کاهش داشته‌ایم، که نشان از مدیریت واحد، دقت عمل، سرعت و توانمندی و آموزش‌های مستمر به نیرو‌های عملیاتی دارد که باعث گردیده تا زمان متوسط رسیدن به حریق از ۳٫۵ ساعت به ۲ ساعت تقلیل یابد.

منتصری مراتب قدردانی خود را از حوزه قضایی فارس در خصوص آرای صادره مبنی بر آتش افروزان در حوزه منابع طبیعی اعلام و خاطر نشان کرد: با متخلفان و کسانی که به هر نحو در حوزه منابع طبیعی اقدام به تخریب، تصرف، ایجادحریق و دیگر تخلفات تصریح شده در قانون نمایندبدون مماشات و با جدیت برخورد خواهد شد.

منبع: منابع طبیعی فارس