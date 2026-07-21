مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای احداث ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکونی شناسایی و به اجرای طرح مسکن محرومان اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن محرومان که از برنامه‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم است، گفت: تفاهم‌نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومان در سال‌های گذشته میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسیده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم، مقرر شد زمین‌های مورد نیاز این طرح شناسایی، آماده‌سازی و برای ساخت واحدهای مسکن محرومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شود.

نبیان ادامه داد: تاکنون در چارچوب اجرای این طرح، زمین مورد نیاز برای احداث ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکونی شناسایی و به اجرای طرح مسکن محرومان اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: اجرای عملیات ساخت این واحدها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و ساخت بخشی از این واحدها آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: زمین ، ساخت مسکن‌
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
طرح جوانی جمعیت ساخت مسکن سال 1402/02 استان اردبیل راه و شهرسازی ثبت نام کردیم تا امروز هم میگن بعد سه ماه بیاید انشالله حله میشه
کلا دروغ کار مشمولین هست تمام
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۱:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
زمبن به چه دردی میخوره ۴۰ میلیون تومان زمین میدهید ..در عوض سازنده باید ۳ میلیارد خرج کند این چه سیاستی است..برو تو شهرستانها ببین ..!
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۵۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
۴۴هزارمورد قطره ای ازدریاست والبته خجالت اور
چرا۵سال ازقانون جوانی جمعیت گذشته امابه مشمولان زمین واگزارنمیشود
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
پیش از اینکه بحرانهای ترافیک، آلودگی هوا و‌ کم آبی کلانشهرها به نقطه بی بازگشت برسد، هرگونه ساخت و ساز برای زندگی، بیرون از شعاع ۲۰۰ کیلومتری کلانشهرهای تهران، قم، مشهد، تبریز، ارومیه، اراک، همدان، اصفهان، رشت، کرج، شیراز، یزد و اهواز انجام شود
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
۰
۵
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