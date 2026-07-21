مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای احداث ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکونی شناسایی و به اجرای طرح مسکن محرومان اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن محرومان که از برنامههای مورد تأکید رئیسجمهور و دولت چهاردهم است، گفت: تفاهمنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومان در سالهای گذشته میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسیده است.
وی افزود: بر اساس این تفاهم، مقرر شد زمینهای مورد نیاز این طرح شناسایی، آمادهسازی و برای ساخت واحدهای مسکن محرومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شود.
نبیان ادامه داد: تاکنون در چارچوب اجرای این طرح، زمین مورد نیاز برای احداث ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکونی شناسایی و به اجرای طرح مسکن محرومان اختصاص یافته است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: اجرای عملیات ساخت این واحدها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و ساخت بخشی از این واحدها آغاز شده و هماکنون در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی