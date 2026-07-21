باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءالله اکبری در بازدید از مرکز دیسپاچینگ برق سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم گرمای شدید و طوفانهای شمال استان اظهار کرد: گرمای شدید در مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان و طوفانهای شمال سیستان، شرایط ویژهای را در حوزه مصرف انرژی به وجود آورده است؛ از این رو مدیریت مصرف آب و برق باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی بیان کرد: مدیریت این شرایط تنها بر عهده دستگاههای اجرایی نیست؛ از یک سو مردم باید با مدیریت مصرف، شبکه را همراهی کنند و از سوی دیگر، دستگاههای متولی وظیفه دارند تامین و توزیع متناسب انرژی را با دقت دنبال کنند. این یک همکاری دوسویه است و به همین دلیل، روند مدیریت مصرف برق در مرکز دیسپاچینگ سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با وجود اینکه هنوز ساعات ابتدایی روز است، میزان مصرف برق قابل توجه است و انتظار میرود مردم استان تا حد امکان در مصرف انرژی صرفهجویی کنند تا امکان عبور از روزهای اوج مصرف فراهم شود.
وی تصریح کرد: همه توان سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از خاموشی به کار گرفته شده، اما هر زمان مصرف به محدودهای فراتر از حد مجاز برسد، ناچار به اعمال خاموشی خواهیم بود.
اکبری عنوان کرد: با وجود اینکه ظرفیت تولید برق در سیستان و بلوچستان قابل توجه است، میزان مصرف نیز بسیار بالاست و اکنون حدود ۷۰۰ مگاوات بیش از حد مجاز برق مصرف میشود؛ شرایطی که امکان پایداری شبکه را با مشکل مواجه میکند.
وی با اشاره به همراهی مردم در هفتههای گذشته اظهار کرد: از آغاز فصل گرما تاکنون، شهروندان در مدیریت مصرف آب و برق همکاری خوبی داشتهاند و انتظار میرود این همراهی در یک ماه تا ۴۵ روز آینده نیز ادامه پیدا کند تا سیستان و بلوچستان با کمترین میزان خاموشی از روزهای باقیمانده تابستان عبور کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان درباره کاهش ساعت کاری دستگاههای اجرایی نیز گفت: کاهش ۲ ساعت از فعالیت ادارات تصمیمی نبود که تمایلی به اجرای آن داشته باشیم، زیرا بخشی از خدمات مورد نیاز مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، اما زمانی که مصرف از حد مجاز فراتر میرود، برای کنترل بار شبکه ناچار به اجرای این محدودیت هستیم.
وی از مردم سیستان و بلوچستان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در استفاده از برق، مدیریت شبکه را در روزهای پیش رو همراهی کنند.
مدیریت مصرف، راهکار حفظ پایداری شبکه برق در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با اشاره به افزایش مصرف برق همزمان با اوج گرمای تابستان گفت: مدیریت مصرف از سوی مشترکان، مهمترین راهکار حفظ پایداری شبکه برق در استان است و اگر هر مشترک تنها یک لامپ و یک کولر اضافی را خاموش کند، امکان تأمین برق با ولتاژ استاندارد برای همه مشترکان فراهم خواهد شد.
محمد رئیسی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان روزهای اوج مصرف برق را پشت سر میگذارد و انتظار میرود مردم همانند گذشته با صنعت برق همراهی کنند تا برق مطمئن و پایدار در اختیار مشترکان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۳۰ هزار مشترک از شبکه توزیع برق سیستان و بلوچستان استفاده میکنند، افزود: بهترین راه عبور از این روزها، مدیریت صحیح مصرف است؛ مدیریت مصرف به معنای کممصرف کردن نیست، بلکه به معنای درست مصرف کردن و پرهیز از استفاده غیرضروری از وسایل برقی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر هر یک از مشترکان تنها یک لامپ و یک کولر اضافی را خاموش کند، فشار وارد بر شبکه برق کاهش مییابد و امکان تأمین برق با ولتاژ استاندارد برای همه مشترکان فراهم میشود.
وی با اشاره به نقش خانوادهها در مدیریت مصرف برق گفت: بانوان و مادران، به دلیل نقش مؤثری که در مدیریت امور خانواده دارند، میتوانند سهم مهمی در اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند و تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که آموزش و مدیریت مصرف از محیط خانواده آغاز میشود.
رئیسی افزود: اگر این همراهی مانند گذشته ادامه یابد، سیستان و بلوچستان میتواند در مدیریت مصرف برق به الگویی در کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه کارکنان این شرکت به صورت شبانهروزی در آمادهباش هستند، اظهار کرد: همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان تلاش میکنند تا برق مطمئن و با ولتاژ استاندارد در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این شرکت خود را خدمتگزار مردم میداند و از مشترکان درخواست میکند با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه شهروندان همراهی کنند.
سیستان و بلوچستان با احتساب مرزهای آبی بهعنوان پهناورترین و از لحاظ مرزهای خشکی بهعنوان دومین استان پهناور کشور بیش از سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان دارد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان