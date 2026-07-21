باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پیش از حضور اعضای دولت در منطقه، با تلاش همکاران وزارت راه و شهرسازی، مسیرهای ارتباطی بازگشایی شد و اکنون عبور و مرور، هرچند با کندی، در جریان است.

وی با اشاره به حملات اخیر دشمن به برخی زیر ساخت‌ها افزود: هدف این حملات، مختل کردن زندگی روزمره مردم بود و در جریان حمله به پل‌ها، تعدادی از هم‌وطنان نیز به شهادت رسیدند.

سخنگوی دولت ادامه داد: با وجود این شرایط، روند ارائه خدمات در بخش‌های مختلف ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول در منطقه مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی عنوان کرد: به دستور ویژه رئیس‌جمهور به جنوب کشور سفر کردم تا از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی قرار بگیرم، از تلاش نیروهای حاضر در میدان قدردانی کنم و سلام و خداقوت دولت را به خدمتگزاران و مردم مقاوم این منطقه برسانم.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان