کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - پدرام روتیها، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به روند معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته، اظهار کرد: بازار سهام در هفته‌ای که سپری شد، تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک با استقبال چندانی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه نشد و عمده نماد‌ها در محدوده منفی معامله شدند.

او ادامه داد: با کاهش بخشی از ریسک‌های موجود و انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها، مشخص شد که وضعیت بنیادی بازار همچنان مناسب است و بسیاری از سهام از منظر ارزندگی در شرایط مطلوبی قرار دارند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بزرگ از جمله گروه‌های پالایشی و پتروشیمی و همچنین صنایع کوچکتری مانند غذایی و دارویی، حاکی از عملکرد مطلوب و سودآوری مناسب بود که نشان می‌دهد قیمت بسیاری از سهام برای سرمایه‌گذاری در سطوح جذابی قرار دارد. همین موضوع در کنار کاهش برخی ریسک‌ها، موجب شد بازار بار دیگر به روندی مثبت بازگردد.

او با اشاره به نسبت‌های ارزندگی بازار گفت: در حال حاضر نسبت P/E TTM بازار در محدوده ۶ واحد قرار دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بالای بازار است. همچنین نسبت P/E Forward نیز در محدوده ۴.۵ واحد برآورد می‌شود که این موضوع نیز از چشم‌انداز مناسب بازار سرمایه حکایت دارد.

او افزود: علاوه بر عوامل بنیادی، ورود نقدینگی و افزایش اقبال سهامداران به بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز ثبت سطوح بالاتر برای شاخص‌های بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، در صورت تداوم کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بازار سرمایه از ظرفیت رشد مناسبی برخوردار خواهد بود؛ اما در شرایطی که این ریسک‌ها پابرجا باشند، انتظار می‌رود صنایع کوچک‌تر از جمله گروه‌های غذایی و دارویی همچنان با استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شوند.

*گفتنی است مطلب بالا یک مصاحبه بوده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
خبرهای مرتبط
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
صنعت فلزات اساسی شاهد بیشترین میزان ورود نقدینگی؛ بازار سهام به تعادل نزدیک شد
افزایش ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ تیر ۱۴۰۵
فروش فوق‌العاده محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
محموله‌های خودروهای وارداتی جدید در راه است +فیلم
تکذیب وزارت نیرو درباره ادعای فرد منتسب به مشاور وزیر
کاهش چشمگیر بارش‌ها و ضرورت مدیریت مصرف؛ فقط ۳۰ درصد از ظرفیت سد‌های تهران پر است
جلسه‌ای ویژه برای سهام عدالت؛ مهلت یک‌ماهه برای طراحی مدلی جدید
افزایش قیمت لبنیات بر سرانه مصرف چه اثری داشته است؟
مدنی زاده: اختلالات بانکی در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر ندارد
برق مناطق جنوبی کشور بدون محدودیت تامین می‌شود
گام بلند صنعت برق حرارتی برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵/ افزایش ۲۲۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاهی
آخرین اخبار
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ پرداخت شد
ارزندگی بازار سرمایه در سایه گزارش‌های مثبت شرکت‌ها
زمین ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان تأمین شد
کشاورزان از نهال‌های جوان در برابر وزش باد حفاظت کنند
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) به مراحل پایانی رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۳۰ تیر
مرحله پنجم ثبت نام طرح آشیان کلید خورد
صنایع کوچک و متوسط زیر بار مشکلات انرژی و هزینه‌های تحمیلی قرار دارند
۵۸ شهر کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند/ بارندگی‌های اخیر، جبران‌کننده خشکسالی‌های متوالی نیست
فروش فوق‌العاده محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
استاندارد‌های صنعت خودرو ارتقا می‌یابد
وام اشتغال باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور اصلاح شود
تاکید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر رعایت دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای اربعین
صنعتگران زیر بمباران نیز چراغ تولید را خاموش نکردند
تکذیب وزارت نیرو درباره ادعای فرد منتسب به مشاور وزیر
نرخ افغانی امروز | به‌روزرسانی قیمت لحظه ای افغانی برای مسافران
تحلیل و بررسی گوشی HONOR X7e Plus 5G؛ غول باتری با امکانات کامل
WebReport.ir؛ پلتفرمی ایرانی برای ثبت کسب‌وکارها و افزایش حضور آنلاین در موتورهای جستجو
فروش چارتری بلیت اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ممنوع است
اتاق بازرگانی ایران خواستار اجرای کامل بسته حمایتی ۱۰۶ بندی از بنگاه‌های اقتصادی شد
افزایش ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تأمین ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز برای ناوگان اربعین
سهم ورزش از وصول عوارض ارزش افزوده مالیاتی اعلام شد
مدنی زاده: اختلالات بانکی در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر ندارد
آغاز ثبت سفارش واردات ماهی تون از ۳۱ تیرماه
مشارکت کشور خارجی در صنعت درب و پنجره
نرخ انواع ارز در ۳۰ تیر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ تیر ۱۴۰۵
فرمان ملی برای حل بحران مسکن/ رفع مسدودسازی حساب‌ بخش خصوصی
درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال اعلام شد