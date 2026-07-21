کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - پدرام روتیها، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به روند معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته، اظهار کرد: بازار سهام در هفتهای که سپری شد، تحت تأثیر ریسکهای سیستماتیک با استقبال چندانی از سوی سرمایهگذاران مواجه نشد و عمده نمادها در محدوده منفی معامله شدند.
او ادامه داد: با کاهش بخشی از ریسکهای موجود و انتشار صورتهای مالی سهماهه شرکتها، مشخص شد که وضعیت بنیادی بازار همچنان مناسب است و بسیاری از سهام از منظر ارزندگی در شرایط مطلوبی قرار دارند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: گزارشهای عملکرد شرکتهای بزرگ از جمله گروههای پالایشی و پتروشیمی و همچنین صنایع کوچکتری مانند غذایی و دارویی، حاکی از عملکرد مطلوب و سودآوری مناسب بود که نشان میدهد قیمت بسیاری از سهام برای سرمایهگذاری در سطوح جذابی قرار دارد. همین موضوع در کنار کاهش برخی ریسکها، موجب شد بازار بار دیگر به روندی مثبت بازگردد.
او با اشاره به نسبتهای ارزندگی بازار گفت: در حال حاضر نسبت P/E TTM بازار در محدوده ۶ واحد قرار دارد که نشاندهنده ارزندگی بالای بازار است. همچنین نسبت P/E Forward نیز در محدوده ۴.۵ واحد برآورد میشود که این موضوع نیز از چشمانداز مناسب بازار سرمایه حکایت دارد.
او افزود: علاوه بر عوامل بنیادی، ورود نقدینگی و افزایش اقبال سهامداران به بازار سرمایه میتواند زمینهساز ثبت سطوح بالاتر برای شاخصهای بازار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، در صورت تداوم کاهش ریسکهای سیستماتیک، بازار سرمایه از ظرفیت رشد مناسبی برخوردار خواهد بود؛ اما در شرایطی که این ریسکها پابرجا باشند، انتظار میرود صنایع کوچکتر از جمله گروههای غذایی و دارویی همچنان با استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران مواجه شوند.
*گفتنی است مطلب بالا یک مصاحبه بوده و توصیهای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمیشود.*