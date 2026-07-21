حداد عادل گفت: اگر بخواهم از وسعت معلومات و تنوع ذوق ادبی رهبر شهید سخن بگویم، به اندازه یک کتاب خاطره دارم.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره حسن ختام نشستها با رهبر شهید انقلاب گفت: ما که برای هر موضوعی خدمت ایشان میرفتیم، حسن ختام جلساتمان خواندن شعر و گریزی به زبان و ادبیات فارسی بود. گاهی وقتها مثلاً دو ساعت راجع به مسائل مملکتی بحث میکردیم، که ایشان خیلی صمیمی میگفتند: فلانی! خسته شدیم، یک شعر بخوان. یعنی شعر اینطور برای ایشان دلپذیر و درمان و دارو بود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: اگر بخواهم به شما از وسعت معلومات و تنوع ذوق ادبی حضرت آقا صحبت کنم، به اندازه یک کتاب خاطره دارم.