حداد عادل گفت: اگر بخواهم از وسعت معلومات و تنوع ذوق ادبی رهبر شهید سخن بگویم، به اندازه یک کتاب خاطره دارم.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره حسن ختام نشست‌ها با رهبر شهید انقلاب گفت: ما که برای هر موضوعی خدمت ایشان می‌رفتیم، حسن ختام جلساتمان خواندن شعر و گریزی به زبان و ادبیات فارسی بود. گاهی وقت‌ها مثلاً دو ساعت راجع به مسائل مملکتی بحث می‌کردیم، که ایشان خیلی صمیمی می‌گفتند: فلانی! خسته شدیم، یک شعر بخوان. یعنی شعر اینطور برای ایشان دلپذیر و درمان و دارو بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: اگر بخواهم به شما از وسعت معلومات و تنوع ذوق ادبی حضرت آقا صحبت کنم، به اندازه یک کتاب خاطره دارم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر انقلاب ، ادبیات فارسی ، شعر
خبرهای مرتبط
بهترین هدیه تولد من/ انگشتر یادگاری که رهبر انقلاب به بانوی شاعر دادند +عکس
رهبر انقلاب: حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب امیدوارکننده است +عکس‌نوشته
تقریظ رهبر معظم انقلاب بر منظومه قاسم سلیمانی +عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است/ برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز
بررسی پرونده‌های ثبت جهانی در بوسان آغاز شد/ ۳۰ اثر جدید در انتظار تصمیم کمیته میراث‌جهانی
خاطره حداد عادل از حسن ختام نشست‌ها با رهبر شهید انقلاب + فیلم
آخرین اخبار
خاطره حداد عادل از حسن ختام نشست‌ها با رهبر شهید انقلاب + فیلم
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است/ برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است
بررسی پرونده‌های ثبت جهانی در بوسان آغاز شد/ ۳۰ اثر جدید در انتظار تصمیم کمیته میراث‌جهانی
جنگ آب، تاریخ شفاهی فرماندهان مهندسی رزمی در عملیات‌های آب خاکی دوران دفاع مقدس
وزیر فرهنگ، روایت‌های کودکان شهید میناب را به وزرای شانگهای اهدا کرد
شیراز آماده میزبانی آیین پایانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار
مستند «خواژن» در جشنواره بلغارستانی اکران شد
«ماهی در قلاب» به صید جایزه بهترین بازیگر مرد رسید
محمدحسین لطیفی با «نگین ارباب» به تلویزیون بازگشت
حمید لولایی: برای «زیر آسمان شهر ۴» دعوتم کردند، اما نپذیرفتم + فیلم