معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در منزل خانواده شهید «خالد قادری» از شهدای حمله دشمن آمریکایی به ساختمان هواشناسی ایرانشهر، گفت: خانواده‌های شهدا در بالاترین اولویت دولت قرار دارند و همه ظرفیت‌ها برای صیانت از حقوق آنان به کار گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - زهرا بهروزآذر  در دیدار با خانواده شهید خالد قادری اظهار کرد: امروز از سوی همه مردم ایران در کنار خانواده این شهید حاضر شده‌ام و پیام همدردی و همراهی ملت ایران را به شما می‌رسانم.

وی بیان کرد: مردم ایران در این اندوه بزرگ، خود را شریک غم خانواده‌های شهدا می‌دانند و دل‌هایشان با شماست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خون شهدا مایه عزت و سربلندی کشور است، تصریح کرد: امیدواریم خداوند به برکت خون این عزیزان، نگاه رحمت خود را بیش از پیش شامل این سرزمین کند و دعای شهدا بدرقه راه مردم ایران باشد.

وی با اشاره بر اینکه حمایت از خانواده‌های شهدا در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد، تصریح کرد: مطمئن باشید هر آنچه در توان داشته باشیم برای رسیدگی به خانواده‌های عزیز شهدا انجام خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد حقی از آنان ضایع شود.

وی ایرانشهر را نماد همبستگی و مهمان‌نوازی مردم ایران دانست و ادامه داد: امروز همه ایرانیان با یک پرچم و یک هدف مشترک در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همبستگی تنها در حد شعار نخواهد ماند.

بهروز آذر خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم ایران در دفاع از این سرزمین یکپارچه ایستادگی کردند، در ادامه مسیر نیز همه دستگاه‌ها در کنار خانواده‌های شهدا خواهند بود تا با بازگشت شرایط پایدار، خدمات و حمایت‌های لازم بدون هیچ کوتاهی دنبال شود.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، خانواده شهدا ، ریاست جمهوری
خبرهای مرتبط
دیدار دکتر پزشکیان با جمعی از خانواده شهدای استان سیستان و بلوچستان
معاون استاندار مطرح کرد
خانواده شهدا رهبران جریان ساز انقلاب اسلامی
دیدار استاندار با خانواده معزز شهدای حادثه تروریستی سیب و سوران در حوزه سیستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان
کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و مهمات سلاح‌های سنگین در مرز‌های سیستان وبلوچستان
جابجایی بیش از ۳۴۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک
ابلاغ تسهیلات بازسازی ۱۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیلاب در سیستان و بلوچستان
فعالیت بنادر شهرستان با وجود شرایط جنگی تداوم دارد
معوقات مزدی کارگران سیستان و بلوچستان به کمتر از ۲ ماه رسید
اختلاف ارتفاع افغانستان و سیستان؛ عامل پنهان تشدید ریزگردها
مکران؛ موتور محرک صنعت میگوی ایران
کریدور اربعین در سیستان و بلوچستان مهیای خدمت‌رسانی به زائران
همبستگی ملی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای دشوار ستودنی است
آخرین اخبار
ظرفیت سوزن‌دوزی زنان ایرانشهر باید به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود
خانواده‌های شهدای ایران در اولویت حمایت دولت هستند
خدمات‌رسانی در جنوب کشور بدون وقفه ادامه دارد
مصرف برق در سیستان و بلوچستان ۷۰۰ مگاوات از حد مجاز فراتر رفت
اختلاف ارتفاع افغانستان و سیستان؛ عامل پنهان تشدید ریزگردها
کریدور اربعین در سیستان و بلوچستان مهیای خدمت‌رسانی به زائران
مکران؛ موتور محرک صنعت میگوی ایران
همبستگی ملی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای دشوار ستودنی است
فعالیت بنادر شهرستان با وجود شرایط جنگی تداوم دارد
معوقات مزدی کارگران سیستان و بلوچستان به کمتر از ۲ ماه رسید
ابلاغ تسهیلات بازسازی ۱۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیلاب در سیستان و بلوچستان
جابجایی بیش از ۳۴۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک
کاهش ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان
کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و مهمات سلاح‌های سنگین در مرز‌های سیستان وبلوچستان
شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب سیستان و بلوچستان
آتش‌سوزی تانکرحامل سوخت مهار شد