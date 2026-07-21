باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر در دیدار با خانواده شهید خالد قادری اظهار کرد: امروز از سوی همه مردم ایران در کنار خانواده این شهید حاضر شدهام و پیام همدردی و همراهی ملت ایران را به شما میرسانم.
وی بیان کرد: مردم ایران در این اندوه بزرگ، خود را شریک غم خانوادههای شهدا میدانند و دلهایشان با شماست.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خون شهدا مایه عزت و سربلندی کشور است، تصریح کرد: امیدواریم خداوند به برکت خون این عزیزان، نگاه رحمت خود را بیش از پیش شامل این سرزمین کند و دعای شهدا بدرقه راه مردم ایران باشد.
وی با اشاره بر اینکه حمایت از خانوادههای شهدا در صدر برنامههای دولت قرار دارد، تصریح کرد: مطمئن باشید هر آنچه در توان داشته باشیم برای رسیدگی به خانوادههای عزیز شهدا انجام خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد حقی از آنان ضایع شود.
وی ایرانشهر را نماد همبستگی و مهماننوازی مردم ایران دانست و ادامه داد: امروز همه ایرانیان با یک پرچم و یک هدف مشترک در کنار یکدیگر ایستادهاند و این همبستگی تنها در حد شعار نخواهد ماند.
بهروز آذر خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم ایران در دفاع از این سرزمین یکپارچه ایستادگی کردند، در ادامه مسیر نیز همه دستگاهها در کنار خانوادههای شهدا خواهند بود تا با بازگشت شرایط پایدار، خدمات و حمایتهای لازم بدون هیچ کوتاهی دنبال شود.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان