باشگاه خبرنگاران جوان- روابطعمومی سپاه شهرستان ابهر، با انتشار بیانیهای اظهار داشت: فردی را که با فیلمبرداری از لحظه پرتاب موشک در آسمان ابهر و ارسال آن به شبکه معاند «ایران اینترنشنال» اقدام به همکاری با جریانهای ضدامنیتی کرده بود، با هوشمندی سربازان گمنام امامزمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ابهر دستگیر شد.
روابطعمومی سپاه شهرستان ابهر، با اشاره به اینکه این فرد باهویت «و. ص» که باهدف ارسال محتوای تصویری به شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال، اقدام به تصویربرداری غیرقانونی از اماکن و تحرکات حساس نظامی کرده بود، ادامه داد: در پی اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی، در تور امنیتی سپاه گرفتار شد.
بنا بر اعلام این نهاد امنیتی، متهم پس از تکمیل پرونده و بازداشت، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
روابطعمومی سپاه شهرستان ابهر، در پایان با صدور هشداری جدی به عوامل نفوذی و مرتبط با شبکههای معاند، تصریح کرد: هرگونه همکاری با دشمنان نظام، بهویژه تصویربرداری و ارسال محتوا از مقرهای نظامی و تجهیزات دفاعی، در حکم خیانت به وطن و مصداق بارز جاسوسی در زمان جنگ است.
این نهاد در پایان، تأکید کرد: نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با متخلفانی که با رفتارهای خود در مسیر اهداف شبکههای صهیونیستی حرکت میکنند، همچون سربازان دشمن برخورد کرده و بدون هیچگونه اغماض و با قاطعیت، عاملان این اقدامات را طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی به سزای اعمالشان خواهند رساند.