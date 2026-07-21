بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تاریخ اول فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بازۀ زمانی سه ماه ابتدایی سال‌جاری ۳۶۶ هزار و ۹۰۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۸۷ هزار و ۵۹۹ فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بر اساس این ابلاغیه در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام ازدواج
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