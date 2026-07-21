رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری واقع در خیابان شصت‌متری شورآباد تخلیه و دپو شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این کالا‌ها با استفاده از خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و سپس با وانت به این محل انتقال داده شده و برای توزیع آماده می‌شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم از محل مورد نظر بازرسی کردند که مشخص شد این مکان محل نگهداری کالا‌های بازرگانی بوده، اما کالا‌های موجود در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده و فاقد اسناد معتبر گمرکی هستند.

سردار افشاری تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اسناد گمرکی ارائه‌شده مربوط به سال‌های گذشته بوده و هیچ‌گونه تطابقی با کالا‌های کشف‌شده نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات تعداد ۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع لوازم خانگی شامل غذا‌ساز، جاروبرقی، جارو شارژی، مخلوط‌کن و سایر اقلام با نام تجاری «بوش» ساخت چین کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه را بیش از ۱۹ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، لوازم خانگی ، قاچاق
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